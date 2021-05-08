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Парады Победы в Тирасполе: какими они были в разные годы

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  • В День Победы в Приднестровье ежегодно проводят военный парад
  • По традиции он проходит на главной площади города Тирасполь, носящей имя великого русского полководца Александра Суворова
  • Парад Победы в Тирасполе начинается с осмотра всех расчетов
  • На площади – представители различных силовых ведомств региона, курсанты, кадеты и суворовцы
  • На трибунах, установленных перед центральной площадью, – главные виновники торжества – ветераны
  • Возглавляет парад по традиции легендарный танк Т-34, за ним проходят военнослужащие со штандартами всех фронтов Великой Отечественной войны
  • Затем – проход всех парадных расчетов и проезд военной техники
  • По традиции эффектно выступает рота Почетного караула. Военнослужащие выполняют специальные строевые приемы, в том числе и броски оружия
  • И какой же парад без главного музыкального сопровождения – военного оркестра?!
  • Каждый год организаторы стараются привнести что-то новое в это зрелищное событие
  • В 2019 году впервые все участники парада исполнили марш-песню Победа
  • Парад Победы в 2020 году, в отличие от традиции, прошел не 9 мая, а 2 сентября – решение о переносе было принято из-за пандемии
  • Парад Победы в 2020 году объединил историю с современностью. Подтверждая это, по площади, чеканя шаг, шли сотрудники силовых министерств и ведомств в форме военных лет
  • Колонной также двигалась техника времен Великой Отечественной войны
  • Такого большого количества военных машин на площади не было несколько лет
  • Впервые в 2020 году в параде участвовали представительницы прекрасной половины вооруженных сил региона. Они завершили мероприятие грациозной выездкой
  • Однако в 2020 году впервые по главной площади не прошла колонна Бессмертного полка, которая на протяжении нескольких лет следовала сразу после завершения военного парада. И опять-таки причиной тому стала пандемия
  • На Оперативном штабе Приднестровья решили, что в нынешнем году парад Победы состоится, как и полагается, 9 мая. Рассадка гостей на трибунах будет дистанцированной – через одно кресло, чтобы соблюсти все нормы безопасности из-за пандемии.
© Sputnik / Irina Leahova
В День Победы в Приднестровье ежегодно проводят военный парад.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210508/34671193/parady-pobedy-v-tiraspole-kakimi-oni-byli-v-raznye-gody.html

Парад Победы в Тирасполе – это зрелищное и запоминающееся событие, которое ежегодно проводится 9 мая. Есть традиции, которые неукоснительно соблюдаются, но организаторы стараются каждый год добавить что-то новое в церемонию.

Парад Победы в Тирасполе – это всегда очень яркое, запоминающееся событие, у которого есть обязательные пункты, но каждый год добавляются свои новшества. Он проводится в соответствии с устоявшимся обычаем на главной площади города, носящей имя великого русского полководца Александра Суворова.

Над Мемориалом парили голуби. Архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Возглавляет парад по традиции легендарный танк Т-34, который стал одним из главных символом Победы над нацизмом. Затем по главной площади Тирасполя проходят подразделения силовых структур Приднестровья, военнослужащие Оперативной группы российских войск (ОГРВ), курсанты, кадеты и суворовцы.

А дальше по обычаю самая зрелищная часть – показательные выступления роты Почетного караула. В 2019 году, к примеру, ввели ноу-хау – подобное шоу было продемонстрировано и воспитанниками Тираспольского Суворовского военного училища, а также впервые все участники парада исполнили марш-песню "Победа". Впечатляющее было выступление.

По традиции также на трибунах, установленных перед центральной площадью, – главные виновники торжества - ветераны. Их ряды, правда, с каждым годом редеют. Ведь самым молодым бойцам Великой Отечественной сейчас уже больше 90 лет, и, к сожалению, многие из ныне живущих не выходят за пределы своей квартиры – не позволяет здоровье.

В 2020 году впервые парад прошел не 9 мая, а 2 сентября из-за пандемии коронавируса. Тогда же еще одно новшество привнесли. Завершилось шествие выездом на конях очаровательных наездниц, работниц правоохранительных органов Приднестровья.

И, что немаловажно, впервые трибуны со зрителями разместились по обе стороны центральной площади. Прежде их выставляли только со стороны памятника Суворову.

В нынешнем году все вернулось на круги своя. Парад Победы в Тирасполе пройдет в соответствии с давней традицией девятого мая по уже апробированной в прошлом году системе – рассадка гостей на трибунах будет дистанцированной, то есть через одно кресло, чтобы соблюсти все нормы безопасности в пандемию.

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Теги:
военный парад, Парад Победы, Приднестровье

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