Парады Победы в Тирасполе: какими они были в разные годы

Парад Победы в Тирасполе – это зрелищное и запоминающееся событие, которое ежегодно проводится 9 мая. Есть традиции, которые неукоснительно соблюдаются, но организаторы стараются каждый год добавить что-то новое в церемонию.

Парад Победы в Тирасполе – это всегда очень яркое, запоминающееся событие, у которого есть обязательные пункты, но каждый год добавляются свои новшества. Он проводится в соответствии с устоявшимся обычаем на главной площади города, носящей имя великого русского полководца Александра Суворова.

Возглавляет парад по традиции легендарный танк Т-34, который стал одним из главных символом Победы над нацизмом. Затем по главной площади Тирасполя проходят подразделения силовых структур Приднестровья, военнослужащие Оперативной группы российских войск (ОГРВ), курсанты, кадеты и суворовцы.

А дальше по обычаю самая зрелищная часть – показательные выступления роты Почетного караула. В 2019 году, к примеру, ввели ноу-хау – подобное шоу было продемонстрировано и воспитанниками Тираспольского Суворовского военного училища, а также впервые все участники парада исполнили марш-песню "Победа". Впечатляющее было выступление.

По традиции также на трибунах, установленных перед центральной площадью, – главные виновники торжества - ветераны. Их ряды, правда, с каждым годом редеют. Ведь самым молодым бойцам Великой Отечественной сейчас уже больше 90 лет, и, к сожалению, многие из ныне живущих не выходят за пределы своей квартиры – не позволяет здоровье.

В 2020 году впервые парад прошел не 9 мая, а 2 сентября из-за пандемии коронавируса. Тогда же еще одно новшество привнесли. Завершилось шествие выездом на конях очаровательных наездниц, работниц правоохранительных органов Приднестровья.

И, что немаловажно, впервые трибуны со зрителями разместились по обе стороны центральной площади. Прежде их выставляли только со стороны памятника Суворову.

В нынешнем году все вернулось на круги своя. Парад Победы в Тирасполе пройдет в соответствии с давней традицией девятого мая по уже апробированной в прошлом году системе – рассадка гостей на трибунах будет дистанцированной, то есть через одно кресло, чтобы соблюсти все нормы безопасности в пандемию.

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