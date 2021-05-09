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Великая Отечественная война – в объективе знаменитых фотографов

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© Sputnik / Max Alpert
Великая Отечественная война 1941 - 1945 годов. "Комбат" Макса Альперта. Младший политрук 220-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии 18-й армии Алексей Еременко заменил раненого командира роты и погиб, поднимая бойцов в контратаку. Село Хорошее Славяносербского района Луганской области.
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Смотрите в фотоленте Sputnik, как ковалась Великая Победа – известные фоторепортеры запечатлели кадры Великой Отечественной войны.

День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов отмечается в воскресенье.

Великая Отечественная война, являющаяся составной частью Второй мировой войны 1939-1945 годов, началась на рассвете 22 июня 1941 года, когда фашистская Германия, нарушив советско-германские договоры 1939 года, напала на Советский Союз. На ее стороне выступили Италия, Румыния, 23 июня к ним присоединилась Словакия, 25 июня – Финляндия, 27 июня – Венгрия, 16 августа – Норвегия.

Президент РФ В. Путин на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в ВОВ
© Sputnik / Сергей Гунеев
Путин: будем помнить, что подвиг в борьбе с нацизмом совершил советский народ
Война длилась почти четыре года и стала самым крупным и кровопролитным вооруженным столкновением в истории человечества. На фронте, простиравшемся от Баренцева до Черного морей, с обеих сторон в различные периоды войны одновременно сражались от 8 до 13 миллионов человек, применялось от 6 до 20 тысяч единиц бронетанковой техники, от 85 до 165 тысяч орудий и минометов, от 7 до 19 тысяч самолетов.

Безвозвратные потери Германии и ее союзников на советско-германском фронте составили более 8,5 миллиона человек. Было захвачено и уничтожено более 75% всего оружия и военной техники врага. Дорогой ценой далась победа Советскому Союзу. Общие людские потери (непосредственно в ходе всей войны) советского народа составили около 27 миллионов человек. Оккупанты полностью или частично разрушили 1710 городов и поселков, свыше 70 тысяч сел и деревень.

Отечественная война, трагедией вошедшая почти в каждую советскую семью, окончилась победой СССР. Акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан в пригороде Берлина 8 мая 1945 года в 22.43 по центрально-европейскому времени (по московскому времени 9 мая в 0.43).

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