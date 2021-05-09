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Фото: в Москве прошел парад Победы

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© Sputnik / Evgeny Odinokov
Курсанты Московского высшего военного командного училища на Красной площади в Москве перед началом военного парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/05/09/34680404.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210509/34681541/photo-parad-pobedy-moskva.html

Смотрите в фотоленте Sputnik, как в российской столице прошел главный военный парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Парад состоялся при участии более 12 тысяч военнослужащих с задействованием свыше 190 единиц военной техники и 76 вертолетов и самолетов.

Командовал парадом главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимал парад министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

Президент РФ В. Путин на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в ВОВ
© Sputnik / Сергей Гунеев
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В роли диктора парада Победы выступил Антон Сунцов. Он заменил на этом месте Евгения Хорошевцева, который скончался 13 декабря прошлого года на 77-м году жизни.

В начале парада на Красную площадь под звуки песни "Священная война" внесли государственный флаг РФ и Знамя Победы - боевое знамя 150-й стрелковой Идрицкой дивизии. Затем Шойгу и Салюков на кабриолетах "Аурус" объехали и поприветствовали парадные расчеты, после чего министр обратился с докладом к президенту РФ, верховному главнокомандующему Владимиру Путину.

После выступления главы государства и минуты молчания началось торжественное шествие войск.

Президент России Владимир Путин после парада Победы вместе с находящимся в Москве президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном почтил память погибших воинов, возложив венки к могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

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