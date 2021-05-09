Фото: в Москве прошел парад Победы

Смотрите в фотоленте Sputnik, как в российской столице прошел главный военный парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Парад состоялся при участии более 12 тысяч военнослужащих с задействованием свыше 190 единиц военной техники и 76 вертолетов и самолетов.

Командовал парадом главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимал парад министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

В роли диктора парада Победы выступил Антон Сунцов. Он заменил на этом месте Евгения Хорошевцева, который скончался 13 декабря прошлого года на 77-м году жизни.

В начале парада на Красную площадь под звуки песни "Священная война" внесли государственный флаг РФ и Знамя Победы - боевое знамя 150-й стрелковой Идрицкой дивизии. Затем Шойгу и Салюков на кабриолетах "Аурус" объехали и поприветствовали парадные расчеты, после чего министр обратился с докладом к президенту РФ, верховному главнокомандующему Владимиру Путину.

После выступления главы государства и минуты молчания началось торжественное шествие войск.

Президент России Владимир Путин после парада Победы вместе с находящимся в Москве президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном почтил память погибших воинов, возложив венки к могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте <a href="https://sputniknews