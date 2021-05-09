День Победы объединил десятки тысяч жителей Молдовы

Праздничные мероприятия, посвященные 76-й годовщине Великой Победы, прошли девятого мая по всей стране. Смотрите в фотоленте Sputnik, как это было.

Во многих городах и селах Молдовы 9 мая прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы.

Центральным событием дня стали многотысячные марши памяти "Бессмертный полк", которые состоялись в Кишиневе, Комрате и Бельцах.

Весь день жители столицы шли на мемориал "Вечность", чтобы возложить цветы к памятникам героям Великой Отечественной, отдать дань памяти тем, кто погиб, защищая свою Родину в битве с фашизмом.

Активисты общественных организаций провели автопробег по столице Молдовы. А в городе Вадул луй Водэ прошла воздушная акция — с легкомоторного самолета Мемориал Славы был осыпан живыми тюльпанами.

​Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

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