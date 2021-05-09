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День Победы объединил десятки тысяч жителей Молдовы

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  • Depuneri de flori la Complexul Memorial Eternitate
  • Depuneri de flori la Complexul Memorial Eternitate
  • Depuneri de flori la Complexul Memorial Eternitate
  • Depuneri de flori la Complexul Memorial Eternitate
  • Depuneri de flori la Complexul Memorial Eternitate
  • Depuneri de flori la Complexul Memorial Eternitate
  • Depuneri de flori la Complexul Memorial Eternitate
  • Depuneri de flori la Complexul Memorial Eternitate
  • Depuneri de flori la Complexul Memorial Eternitate
  • Бессмертный полк
  • Depuneri de flori la Complexul Memorial Eternitate
  • Бессмертный полк
  • Бессмертный полк
  • Depuneri de flori la Complexul Memorial Eternitate
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  • Петр Лановец
  • Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Тирасполе
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  • Veteran 100 de ani fanfara militară
  • Veteran 100 de ani fanfara militară
  • Veteran 100 de ani fanfara militară
© Sputnik / Mihai Caraus
Мемориал "Вечность" перед Днем Победы отремонтировали.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/05/09/34682338.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210509/34688690/den-pobedy-obedinil-desyatki-tysyach-zhitelej-moldovy.html

Праздничные мероприятия, посвященные 76-й годовщине Великой Победы, прошли девятого мая по всей стране. Смотрите в фотоленте Sputnik, как это было.

Во многих городах и селах Молдовы 9 мая прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы.

Бессмертный полк
© Sputnik
Видео: Шествие "Бессмертного полка" в Кишиневе

Центральным событием дня стали многотысячные марши памяти "Бессмертный полк", которые состоялись в Кишиневе, Комрате и Бельцах.

Весь день жители столицы шли на мемориал "Вечность", чтобы возложить цветы к памятникам героям Великой Отечественной, отдать дань памяти тем, кто погиб, защищая свою Родину в битве с фашизмом.

Активисты общественных организаций провели автопробег по столице Молдовы. А в городе Вадул луй Водэ прошла воздушная акция — с легкомоторного самолета Мемориал Славы был осыпан живыми тюльпанами.

​Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

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Теги:
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