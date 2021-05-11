Кадры с места стрельбы у школы в Казани

Смотрите в фотоленте Sputnik, что происходит на месте трагедии в Казани – неизвестные 11 мая устроили стрельбу в местной школе.

Глава Татарстана Рустам Минниханов выступил с заявление по поводу стрельбы в школе, в результате которой погибли несколько школьников. Минниханов, как пишет РИА Новости, подтвердил факт гибели в результате стрельбы минимум семи восьмиклассников. Госпитализированы 16 человек, из которых 12 детей и четверо взрослых.

По словам Минниханова, утроившему стрельбу – 19 лет, на него официально зарегистрировано оружие.

Местные власти пообещали оказать помощь семьям погибших и пострадавших.

На месте происшествия работают правоохранительные органы.

В Татарстане 12 мая объявлено днем траура.

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