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Кадры с места стрельбы у школы в Казани

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© Sputnik / Maksim Bogodvid
Ситуация у школы в Казани, в которой неизвестные открыли огонь.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/05/0b/34701080.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210511/34701860/kadry-s-mesta-strelby-u-shkoly-v-kazani.html

Смотрите в фотоленте Sputnik, что происходит на месте трагедии в Казани – неизвестные 11 мая устроили стрельбу в местной школе.

Глава Татарстана Рустам Минниханов выступил с заявление по поводу стрельбы в школе, в результате которой погибли несколько школьников. Минниханов, как пишет РИА Новости, подтвердил факт гибели в результате стрельбы минимум семи восьмиклассников. Госпитализированы 16 человек, из которых 12 детей и четверо взрослых.

По словам Минниханова, утроившему стрельбу – 19 лет, на него официально зарегистрировано оружие.

Местные власти пообещали оказать помощь семьям погибших и пострадавших.

На месте происшествия работают правоохранительные органы.

В Татарстане 12 мая объявлено днем траура.

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