Кадры с места стрельбы у школы в Казани

Глава Татарстана Рустам Минниханов выступил с заявление по поводу стрельбы в школе, в результате которой погибли несколько школьников. Минниханов, как пишет РИА Новости, подтвердил факт гибели в результате стрельбы минимум семи восьмиклассников. Госпитализированы 16 человек, из которых 12 детей и четверо взрослых.
По словам Минниханова, утроившему стрельбу – 19 лет, на него официально зарегистрировано оружие.
Местные власти пообещали оказать помощь семьям погибших и пострадавших.
На месте происшествия работают правоохранительные органы.
В Татарстане 12 мая объявлено днем траура.
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