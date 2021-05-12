Фото: кому достались BRIT Awards 2021

41-я церемония вручения музыкальных наград BRIT Awards стала одной из наиболее массовых в Великобритании в нынешнем году. В порядке социального эксперимента на стадионе вместимостью 20 тысяч человек собрались 4 тысячи зрителей, ранее протестированных на коронавирус. Маски им носить было не нужно, но после церемонии участников эксперимента ждало повторное тестирование.

Лучшей певицей стала Дуа Липа, лучшим сольным исполнителем признан J Hus, а лучшей британской группой было названо поп-трио Little Mix.

Британским прорывом года была признана певица Griff. В категории "лучшая британская песня" победила композиция Гарри Стайлса Watermelon Sugar, отмечает esquire.

Первой женщиной и американкой с наградой "Икона" от Brit Awards стала Тейлор Свифт. В числе обладателей премии такие звезды, как Дэвид Боуи, Элтон Джон и Робби Уильямс.

Интересные моменты шоу - в нашей фотоленте.

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