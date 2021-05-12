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Фото: разрушения и пожары – последствия авиаударов в Израиле и Газе

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© REUTERS / Suhaib Salem
Палестинский мальчик проходит мимо руин здания, разрушенного в результате израильских авиаударов на фоне вспышки израильско-палестинского конфликта, Газа.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/05/0c/34713595.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210512/34714320/foto-razrusheniya-ipozhary-posledstviya-aviaudarov-v-Izraile-i-gaze.html

На Ближнем Востоке снова неспокойно и опять кровопролитие, аналитики говорят, что Рамадан в Иерусалиме очень часто оборачивается противостоянием.

Вечером 10 мая резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. Палестинские группировки выпустили по Израилю из Газы более 600 ракет, 200 из них перехватила система израильского ПРО "Железный купол".

Израиль нанес удары по сектору Газа, в результате которых, по последним данным, за два дня погибли более 30 человек, еще 203 ранены. В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.

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