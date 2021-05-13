Фото: ракетные "белые" ночи израильско-палестинского конфликта

За последние несколько дней по Израилю из сектора Газа выпустили как минимум 1600 ракет. Ситуация на границе Израиля и сектора Газа резко обострилась в понедельник вечером.

В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. В результате постоянных ракетных обстрелов погибли шесть израильтян, более 200 получили ранения. По данным палестинского Минздрава, жертвами израильских атак стали 67 человек, передает РИА Новости.

Сектор Газа — одна из частей Палестины, деление территории которой оспаривается участниками многолетнего арабо-израильского конфликта. В 1947 году Генассамблея ООН разработала план раздела Палестины, который до сих пор не приняла арабская сторона.

За последние дни по Израилю из сектора Газа выпустили как минимум 1600 ракет.

Тель-Авив, в свою очередь, с начала эскалации атаковал около 600 военных целей ХАМАС и "Исламского джихада".

Фото ракетного обстрела смотрите в подборке от Sputnik.

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