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Фото: ракетные "белые" ночи израильско-палестинского конфликта

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© REUTERS / Nir Elias
Израильская противоракетная система Iron Dome перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа в направлении Израиля.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210513/34727281/foto-raketnie-belie-nocji-izrailisko-palestinskogo-konflikta.html

За последние несколько дней по Израилю из сектора Газа выпустили как минимум 1600 ракет. Ситуация на границе Израиля и сектора Газа резко обострилась в понедельник вечером.

В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. В результате постоянных ракетных обстрелов погибли шесть израильтян, более 200 получили ранения. По данным палестинского Минздрава, жертвами израильских атак стали 67 человек, передает РИА Новости.

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© AFP 2021 / Gil Cohen-Magen
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Сектор Газа — одна из частей Палестины, деление территории которой оспаривается участниками многолетнего арабо-израильского конфликта. В 1947 году Генассамблея ООН разработала план раздела Палестины, который до сих пор не приняла арабская сторона.

За последние дни по Израилю из сектора Газа выпустили как минимум 1600 ракет. 

Тель-Авив, в свою очередь, с начала эскалации атаковал около 600 военных целей ХАМАС и "Исламского джихада".

Фото ракетного обстрела смотрите в подборке от Sputnik.

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