Трамп, Монро и королева: музей Гревен в Париже возобновляет работу

Парижский музей восковых фигур Гревен открылся в 1882 году — полвека спустя после открытия в Лондоне музея мадам Тюссо. За это время сильно изменились потребности публики, и основатель парижского музея Гревен (по совместительству главный редактор газеты Le Galois) Артур Майер всегда чутко реагировал на них.

В настоящее время музей — это не просто собрание реалистичных скульптур, а настоящее культурное достояние, имеющее историческую ценность. У музея Гревен есть несколько филиалов: в Монреале, Праге и Сеуле. Музей состоит из десяти павильонов, каждый из которых посвящен определенной теме. В музее можно встретить самых разных героев: от Наполеона и Наоми Кэмбел, до Элтона Джона и Леди Гаги. Это один из наиболее посещаемых музеев французской столицы. Всего здесь собрано более 450 восковых фигур мировых знаменитостей, и экспозиция регулярно пополняется.

С 30 октября 2020 года музей был вынужденно закрыт в связи пандемией коронавируса. В ближайшее время планируется возобновить работу музея. Как готовятся сотрудники реставраторы к открытию, смотрите в нашей фотоленте.

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