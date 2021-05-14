Фото: эмоции и надежды - кадры репетиций полуфинала Евровидения-2021

Международный песенный конкурс Евровидение пройдет в текущем году c 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.

В числе исполнителей, получивших путевку на конкурс, - представительница Республики Молдова Наталья Гордиенко. 20 мая она выйдет на сцену во втором полуфинале под седьмым номером.

Готовит певицу к конкурсу большая интернациональная команда. Это не только король российской поп-сцены Филипп Киркоров, но и композитор из Греции Димитрис Контопулос, поэт Михаил Гуцериев из России, режиссер Катя Царик из Украины, которая сняла для Натальи красочные клипы на песню Sugar ("Сахар") и ее русскоязычный вариант – "Туз буби".

На днях Гордиенко поделилась с поклонниками подробностями своего номера: во время выступления на сцене установят движущуюся платформу, напоминающую кубик сахара.

Россию на "Евровидении" в этом году представит певица Манижа, она исполнит композицию Russian Woman. Победа Манижи на национальном отборе вызвала большой резонанс. В интервью журналистам она отмечала, что вдохновляется творчеством певиц Аллы Пугачевой и Лолиты Милявской, а также актрис Фаины Раневской и Чулпан Хаматовой.

Яркие моменты с репетиций музыкантов - в нашей фотоленте.

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