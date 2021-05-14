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Фото: эмоции и надежды - кадры репетиций полуфинала Евровидения-2021

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© AFP 2021 / Patrick Van EMST / ANP
Греческая певица Елена Цагрину, представляющая Кипр, поет во время репетиции конкурса песни Евровидение в Роттердаме.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/05/0e/34739970.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210514/34740413/Foto-emotsii-nadezhdy-kadry-repetitsiy-polufinala-evrovision-20214.html

Международный песенный конкурс Евровидение пройдет в текущем году c 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.

В числе исполнителей, получивших путевку на конкурс, - представительница Республики Молдова Наталья Гордиенко. 20 мая она выйдет на сцену во втором полуфинале под седьмым номером.

Наталья Гордиенко — Туз буби (Премьера клипа 2021)
YouTube / GUTSERIEV MEDIA
Видео: Наталья Гордиенко показала русскоязычную версию песни Sugar

Готовит певицу к конкурсу большая интернациональная команда. Это не только король российской поп-сцены Филипп Киркоров, но и композитор из Греции Димитрис Контопулос, поэт Михаил Гуцериев из России, режиссер Катя Царик из Украины, которая сняла для Натальи красочные клипы на песню Sugar ("Сахар") и ее русскоязычный вариант – "Туз буби".

На днях Гордиенко поделилась с поклонниками подробностями своего номера: во время выступления на сцене установят движущуюся платформу, напоминающую кубик сахара. 

Россию на "Евровидении" в этом году представит певица Манижа, она исполнит композицию Russian Woman. Победа Манижи на национальном отборе вызвала большой резонанс. В интервью журналистам она отмечала, что вдохновляется творчеством певиц Аллы Пугачевой и Лолиты Милявской, а также актрис Фаины Раневской и Чулпан Хаматовой.

Яркие моменты с репетиций музыкантов - в нашей фотоленте.

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