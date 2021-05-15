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Фото: самые яркие фото недели 8 - 14 мая

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© AFP 2021 / Sanjay Kanojla
Рабочий проходит мимо горящего погребального костра человека, умершего из-за коронавируса, Индия.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/05/0e/34740509.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210515/34742117/Foto-samyye-yarkiye-foto-nedeli-8-14-maya.html

Смотрите в фотоподборке Sputnik, чем запомнилась жителям планеты минувшая семидневка, которая выдалась по-настоящему богатой на события.

Неделя с 8 по 14 мая поражает пестротой происходившего: здесь и парад в ознаменование 76-й годовщины Победы в ВОВ, и спортивные достижения, и репетиция артистов-участников Евровидения в Роттердаме.

Военный парад в честь 76-й годовщины Победы
© Sputnik / Евгений Одиноков
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К великому сожалению, фотографам пришлось запечатлеть для нас и печальные события. Это обострение израильско-палестинского конфликта - обмен ракетными обстрелами. И катастрофа в Индии, которая буквально захлебнулась в пандемии коронавируса.

В объектив фотокамер, однако, попала и повседневная, спокойная жизнь. Недельная ретроспектива - в нашей фотоленте.

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