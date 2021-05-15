Фото: самые яркие фото недели 8 - 14 мая

Неделя с 8 по 14 мая поражает пестротой происходившего: здесь и парад в ознаменование 76-й годовщины Победы в ВОВ, и спортивные достижения, и репетиция артистов-участников Евровидения в Роттердаме.
К великому сожалению, фотографам пришлось запечатлеть для нас и печальные события. Это обострение израильско-палестинского конфликта - обмен ракетными обстрелами. И катастрофа в Индии, которая буквально захлебнулась в пандемии коронавируса.
В объектив фотокамер, однако, попала и повседневная, спокойная жизнь. Недельная ретроспектива - в нашей фотоленте.
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