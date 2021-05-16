Фото: памятник истории – как сейчас выглядит Бендерская крепость

Бендерская крепость – памятник архитектуры XVI века и одна из немногих достопримечательностей с вековой историей, сохранившаяся на территории Молдовы.

Историки утверждают, что Бендерская крепость была сооружена по проекту турецкого зодчего Синана по образцу западноевропейских крепостей бастионного типа. Строительство началось в 1538 году после вхождения города в состав Османской империи.

Ее история знала и осады, и смертельные битвы и штурмы, и многочисленные эпизоды передачи крепости из рук в руки – от проигравшей стороны – победителю.

До Великой Отечественной войны, на территории крепости дислоцировались части 15-й Сивашской стрелковой дивизии. После 1945 года здесь были размещены бригада 14-й армии, понтонно-мостовой полк и авторемонтный завод.

В 2008 году на территории крепости была начата масштабная реконструкция. Здесь же в 2013 году была закончена реставрация крепостной православной церкви Святого Благоверного князя Александра Невского.

Сейчас Бендерская крепость – масштабный туристический комплекс, привлекающий внимание путешественников, посещающих Молдову и желающих узнать больше о ее истории.

На территории крепости создана аллея славы полководцев, где размещены памятники великим военачальникам, несколько лет назад был открыт Александро-Невский парк, а также были организованы выставочный зал, сценическая и детская площадки. В крепости функционирует два музея.

В Музее Бендерской крепости можно узнать о насыщенной событиями многовековой истории цитадели, увидеть, чем жила крепость на протяжении этих долгих лет, ознакомиться с образцами старинных орудий.

Неизменный интерес у туристов вызывает Музей средневековых орудий пыток, открытый на территории крепости. Экспонаты музея –бутафорские образцы пыточных инструментов и приспособлений. История создания музея началась с тюремной башни, в которую когда-то сажали за мародерство, грабежи, кражи.

Смотрите в нашей фотоленте, как выглядит Бендерская крепость после масштабной реконструкции.

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