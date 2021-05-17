Фото: засуха на озере Сан Мун на Тайване

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Сообщения о тайфунах обычно вызывают у людей негативные ассоциации - между тем отсутствие этих природных явлений может привести к катастрофе.
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Sputnik / Виталий Тимкив
Так произошло на Тайване: здесь полное отсутствие тайфунов в прошлом году спровоцировало сильнейшую засуху. Это случилось впервые за 50 лет.
Чрезвычайная ситуация обусловила выдачу воды по графику, в строго ограниченных количествах. Мера затронула больше миллиона домохозяйств.
Интересный факт: нормирование выдачи воды предусматривает и ряд запретов, в том числе на использование шампуней в парикмахерских и мойку машин на АЗС.
Что происходит на озере Сан Мун - самом большом в Тайване водоеме - смотрите в нашей фотоленте.
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