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Фото: засуха на озере Сан Мун на Тайване

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© REUTERS / Nantou County Government
Засуха на Тайване - озеро Сан Мун расположено на высоте 748 метров над уровнем моря.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210517/34766919/Fotografiya-zasukha-na-ozere-SanMun-na-Tayvane.html

Сообщения о тайфунах обычно вызывают у людей негативные ассоциации - между тем отсутствие этих природных явлений может привести к катастрофе.

Винодельческое предприятие
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Так произошло на Тайване: здесь полное отсутствие тайфунов в прошлом году спровоцировало сильнейшую засуху. Это случилось впервые за 50 лет. 

Чрезвычайная ситуация обусловила выдачу воды по графику, в строго ограниченных количествах. Мера затронула больше миллиона домохозяйств. 

Интересный факт: нормирование выдачи воды предусматривает и ряд запретов, в том числе на использование шампуней в парикмахерских и мойку машин на АЗС.

Что происходит на озере Сан Мун - самом большом в Тайване водоеме - смотрите в нашей фотоленте.

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