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Фото: самые яркие образы участников бирюзовой дорожки Евровидения-2021

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© REUTERS / Piroschka van de Wouw
Певица Анджела Перистери на бирюзовой ковровой дорожке перед началом церемонии открытия Евровидения-2021 в Роттердаме.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210517/34767929/foto-samie-earkie-obrazi-uchastnikov-biriuzovoi-dorojki-evrovideniea-2021.html

В Роттердаме официально открылся песенный конкурс Евровидение-2021. В этом году организаторы решили сменить красную дорожку на бирюзовую.

В Нидерландах, где будет проходить песенный конкурс Евровидение-2021, состоялось чествование стран-участниц. В этом году организаторы решили немного изменить образ традиционного дефиле, поэтому исполнители прошлись не по красной дорожке, а по бирюзовой. Для певцов и музыкантов это один из самых важных моментов конкурса, к которому каждый член команды тщательно готовился.

Певица Наталья Гордиенко
© Sputnik / Alexey Maishev
Наталья Гордиенко показала, что происходит в гримерках Евровидения

Певица Наталья Гордиенко, которая будет представлять Молдову на песенном конкурсе с песней Sugar ("Сахар"), продемонстрировала яркий и женственный образ, очаровав всех присутствующих. Рядом с Натальей Гордиенко был и король российской поп-сцены Филипп Киркоров, который готовит певицу к выступлению. 

Уже 20 мая Наталья выйдет на сцену во втором полуфинале под номером семь.

Международный конкурс "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за коронавируса, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. 

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