Фото: самые яркие образы участников бирюзовой дорожки Евровидения-2021

В Роттердаме официально открылся песенный конкурс Евровидение-2021. В этом году организаторы решили сменить красную дорожку на бирюзовую.

В Нидерландах, где будет проходить песенный конкурс Евровидение-2021, состоялось чествование стран-участниц. В этом году организаторы решили немного изменить образ традиционного дефиле, поэтому исполнители прошлись не по красной дорожке, а по бирюзовой. Для певцов и музыкантов это один из самых важных моментов конкурса, к которому каждый член команды тщательно готовился.

Певица Наталья Гордиенко, которая будет представлять Молдову на песенном конкурсе с песней Sugar ("Сахар"), продемонстрировала яркий и женственный образ, очаровав всех присутствующих. Рядом с Натальей Гордиенко был и король российской поп-сцены Филипп Киркоров, который готовит певицу к выступлению.

Уже 20 мая Наталья выйдет на сцену во втором полуфинале под номером семь.

Международный конкурс "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за коронавируса, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova