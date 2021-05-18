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Фото: "Материнская любовь" и другие победители Istanbul Photo Awards 2021

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Снимок из серии Mom Love фотографа из Бангладеша Mohammed Shajahan, ставшим первым в категории Single News конкурса Istanbul Photo Awards 2021.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/05/11/34770028.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210518/34770873/istanbul-photo-awards-2021.html

Конкурс Istanbul Photo Awards организован крупнейшим турецким информационным агентством "Анадолу" с целью поддержки фотокорреспондентов по всему миру.

Престижный международный фотоконкурс проводится в шести номинациях, таких как новостной сюжет, спортивная история, фото повседневной жизни, портрет и других. Жюри оценивает фотографии событий, определивших мировую информационную повестку прошедшего года. 

© Photo : Hardijanto Budiman : All About Photo Awards 2021
Люди, судьбы, мир: названы победители конкурса All About Photo
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Поскольку главной темой 2020-го стала пандемия коронавируса, фото-победитель конкурса напрямую связано с этой актуальной темой. Премию "Фотография года" получила работа Мохаммеда Шаджахана из Бангладеш под названием "Материнская любовь".

Другие актуальные темы 2020 года, такие, например, как проблема беженцев и природные катаклизмы также нашли свое отражение в работах победителей конкурса фотокорреспондентов. А всего в нынешнем году на соискание премии в адрес жюри конкурса поступило почти 15 тысяч фотографий. 

Смотрите в нашей подборке, какие фотоработы больше всего впечатлили профессиональное жюри и стали победителями в разных номинациях конкурса Istanbul Photo Awards 2021.

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