Фото: "Материнская любовь" и другие победители Istanbul Photo Awards 2021

Конкурс Istanbul Photo Awards организован крупнейшим турецким информационным агентством "Анадолу" с целью поддержки фотокорреспондентов по всему миру.

Престижный международный фотоконкурс проводится в шести номинациях, таких как новостной сюжет, спортивная история, фото повседневной жизни, портрет и других. Жюри оценивает фотографии событий, определивших мировую информационную повестку прошедшего года.

Поскольку главной темой 2020-го стала пандемия коронавируса, фото-победитель конкурса напрямую связано с этой актуальной темой. Премию "Фотография года" получила работа Мохаммеда Шаджахана из Бангладеш под названием "Материнская любовь".

Другие актуальные темы 2020 года, такие, например, как проблема беженцев и природные катаклизмы также нашли свое отражение в работах победителей конкурса фотокорреспондентов. А всего в нынешнем году на соискание премии в адрес жюри конкурса поступило почти 15 тысяч фотографий.

Смотрите в нашей подборке, какие фотоработы больше всего впечатлили профессиональное жюри и стали победителями в разных номинациях конкурса Istanbul Photo Awards 2021.

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