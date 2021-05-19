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Фото: что рисует первый в мире робот-художник с искусственным интеллектом

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© AFP 2021 / Glyn Kirk
Художник-робот с искусственным интеллектом Ай-Да со своим автопортретом в Лондоне.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/05/12/34785869.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210519/34786382/foto-chto-risuet-pervyy-v-mire-robot-khudozhnik-s-iskusstvennym-intellektom.html

Первый в мире робот-художник успешно проводит выставки-продажи своих работ и дает лекции о месте искусственного интеллекта в современной жизни.

Выглядит все очень реалистично: перед нами девушка с реалистичной силиконовой кожей, зубами и черными волосами с модной стрижкой... но с механическими руками робота. Андроид по имени Ай-Да считается первым ультра-реалистичным роботом, способным рисовать людей, используя свое собственное зрение, а точнее встроенную камеру.

София со своими картинами.
© REUTERS / Tyrone Siu
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Названа художник с искусственным интеллектом была в честь британского математика и пионера компьютерных технологий Ады Лавлейс (Ada Lovelace), а алгоритмы для работы ее ИИ созданы учеными Оксфордского Университета.

По уверениям создателей робота, Ай-Да "видит" сквозь камеру в своем глазу и реагирует на полученную информацию без вмешательства человека. Она способна изолировать объект съемки от фона, интерпретировать его и вывести полученную в виде изображения, нарисованного своей бионической рукой.

В работе Ай-Да предпочитает карандаш или ручку для эскизов, но разработчики надеются со временем приобщить ее и к рисованию красками.

Узнайте из нашей фотоподборки, что рисует первый в мире робот-художник с искусственным интеллектом.

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