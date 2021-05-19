Фото: что рисует первый в мире робот-художник с искусственным интеллектом

Первый в мире робот-художник успешно проводит выставки-продажи своих работ и дает лекции о месте искусственного интеллекта в современной жизни.

Выглядит все очень реалистично: перед нами девушка с реалистичной силиконовой кожей, зубами и черными волосами с модной стрижкой... но с механическими руками робота. Андроид по имени Ай-Да считается первым ультра-реалистичным роботом, способным рисовать людей, используя свое собственное зрение, а точнее встроенную камеру.

Названа художник с искусственным интеллектом была в честь британского математика и пионера компьютерных технологий Ады Лавлейс (Ada Lovelace), а алгоритмы для работы ее ИИ созданы учеными Оксфордского Университета.

По уверениям создателей робота, Ай-Да "видит" сквозь камеру в своем глазу и реагирует на полученную информацию без вмешательства человека. Она способна изолировать объект съемки от фона, интерпретировать его и вывести полученную в виде изображения, нарисованного своей бионической рукой.

В работе Ай-Да предпочитает карандаш или ручку для эскизов, но разработчики надеются со временем приобщить ее и к рисованию красками.

Узнайте из нашей фотоподборки, что рисует первый в мире робот-художник с искусственным интеллектом.

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