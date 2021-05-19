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Фото: всегда будь первым – кто такие советские пионеры

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© Sputnik / Boris Kavashkin
Парад на Красной площади в честь дня рождения Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина. Пионеры средней общеобразовательной школы №630.
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Sputnik Молдова
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За все время существования Всесоюзной пионерской организации в ее рядах побывали более 210 миллионов человек.

История советской пионерии началась 99 лет назад. Тогда, в 1922 году, 19 мая на II Всероссийской конференции комсомола было принято решение о создании в Советском Союзе также и детской организации. 

Основателями советского пионерского движения считаются Надежда Крупская и педагог Иннокентий Жуков. Именно он, будучи идеологом скаутизма, предложил девиз "Будь готов!" и главный символ пионера – красный галстук, позаимствованные у движения скаутов.

День пионерии ziua pioneriei
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Когда не стыдно вспомнить: чем занимались советские пионеры

При этом имя Ленина организация получила только в 1924 году, после смерти лидера советского государства, до этого она носила имя Спартака. За все время существования Всесоюзной пионерской организации в ее рядах побывали более 210 миллионов человек.

Пионеры активно занимались общественно полезной деятельностью. В 1920‑е годы помогали бороться с безграмотностью и беспризорностью, в годы Великой Отечественной войны активно трудились в тылу, а после выхода книги Аркадия Гайдара "Тимур и его команда" в стране стало активно развиваться тимуровское движение. Тимуровцы бескорыстно помогали всем, кто в этой помощи нуждался.

Вслед за распадом СССР прекратила свое существование и Всесоюзная пионерская организация, случилось это 28 сентября 1991 года.

Узнайте из нашей фотоподборки, как жили и чем занимались в повседневной жизни юные ленинцы – советские пионеры.

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