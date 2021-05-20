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Фото: как Молдова покоряла сцену Евровидения в разные годы

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  • Zdob si Zdub из Молдовы выступают на генеральной репетиции в Киеве 20 мая 2005 года перед финалом 50-го конкурса песни Евровидение.
  • Представитель Молдовы Наталья Гордиенко и Арсениум исполняю песню Loca во время финальной генеральной репетиции 51-го конкурса Евровидение.
  • Наталья Барбу исполняет песню Fight во время финала конкурса песни Евровидение-2007 в Хельсинки.
  • Джета Бурлаку выступает во время генеральной репетиции полуфинала Евровидения-2008 на Белградской Арене.
  • Участие Молдовы в песенном конкурсе Евровидение-2009: Нелли Чобану репетирует в Москве.
  • Sunstroke Project и Оля Тира из Молдовы исполняют песню Run Away во время полуфинала конкурса песни Евровидение на Telenor Arena в Баеруме, Норвегия.
  • Zdob si Zdub, представляющие Молдову, выступают во время первой репетиции второго полуфинала конкурса песни Евровидение в Дюссельдорфе, Германия.
  • Участник конкурса от Молдовы Паша Парфений на генеральной репетиции перед первым полуфиналом Евровидения 2012.
  • Первый полуфинал конкурса песни Евровидение-2013
  • Представительница Молдовы Кристина Скарлат выступает в полуфинале 59-го международного конкурса песни Евровидение-2014 в Копенгагене.
  • Репетиция первого полуфинала международного конкурса песни Евровидение 2015 в Вене
  • Генеральная репетиция Первого полуфинала Евровидения 2016
  • Молдавское музыкальное трио SunStroke Project с песней Hey Mamma! (Эй, мама!), финал конкурса Евровидение- 2017 в Международном выставочном центре в Киеве.
  • Коллектив DoReDoS с песней My Lucky Day (Мой счастливый день) во время репетиции второго полуфинала конкурса Евровидение - 2018.
  • Анна Одобеску представила Молдову на Евровидении в 2019 году, исполнив композицию Stay.
© AFP 2021 / SERGEI SUPINSKY
Zdob si Zdub из Молдовы выступают на генеральной репетиции в Киеве 20 мая 2005 года перед финалом 50-го конкурса песни Евровидение.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210520/34789946/Foto-kak-Moldova-pokoryala-stsenu-Evrovideniya-v-raznye-gody.html

Дебютное выступление представителя Республики Молдова на международном песенном конкурсе Евровидение состоялось в 2005 году.

Тогда нашу страну на сценической площадке в Киеве представила группа Zdob si Zdub, исполнив ставшую уже известной песнню Boonika Bate Doba ("Бабушка бьет в барабан").

Молдова на Евровидении в разные годы
© Sputnik
Кто и когда участвовал в Евровидении от Молдовы

С тех пор Молдова участвовала в Евровидении 16 раз, наиболее успешным можно назвать 3-е место группы SunStroke Project с песней Hey, Mamma! на конкурсе в Киеве в 2017 году.

В 2021-м участницей от нашей страны выбрана певица Наталья Гордиенко.

Однако сначала нашей соотечественнице придется побороться за выход в финал конкурса – первое выступление Гордиенко состоится 20 мая. Молдавская певица выступит во втором полуфинале под седьмым номером.

Готовит молдавскую певицу к конкурсу большая интернациональная команда. Это не только король российской поп-сцены Филипп Киркоров, но и композитор из Греции Димитрис Контопулос, поэт Михаил Гуцериев из России, режиссер Катя Царик из Украины, которая сняла для Натальи красочные клипы на песню Sugar ("Сахар") и ее русскоязычный вариант – "Туз буби".

Гордиенко уже представляла Молдову на Евровидении в 2006 году в Греции, исполнив вместе с Arsenium песню Loca и заняв в итоге 20-е место. В 2009 году Наталья вновь вышла в финал молдавского отбора на европейский песенный конкурс с песней So alive, но накануне проведения финала сняла заявку из-за проблем в семье. В 2020 году Гордиенко победила в финале национального отбора с песней Prison, однако международный конкурс отменили из-за пандемии COVID-19.

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Кто и когда участвовал в Евровидении от Молдовы

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