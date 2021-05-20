Фото: как Молдова покоряла сцену Евровидения в разные годы

Тогда нашу страну на сценической площадке в Киеве представила группа Zdob si Zdub, исполнив ставшую уже известной песнню Boonika Bate Doba ("Бабушка бьет в барабан").

С тех пор Молдова участвовала в Евровидении 16 раз, наиболее успешным можно назвать 3-е место группы SunStroke Project с песней Hey, Mamma! на конкурсе в Киеве в 2017 году.

В 2021-м участницей от нашей страны выбрана певица Наталья Гордиенко.

Однако сначала нашей соотечественнице придется побороться за выход в финал конкурса – первое выступление Гордиенко состоится 20 мая. Молдавская певица выступит во втором полуфинале под седьмым номером.

Готовит молдавскую певицу к конкурсу большая интернациональная команда. Это не только король российской поп-сцены Филипп Киркоров, но и композитор из Греции Димитрис Контопулос, поэт Михаил Гуцериев из России, режиссер Катя Царик из Украины, которая сняла для Натальи красочные клипы на песню Sugar ("Сахар") и ее русскоязычный вариант – "Туз буби".

Гордиенко уже представляла Молдову на Евровидении в 2006 году в Греции, исполнив вместе с Arsenium песню Loca и заняв в итоге 20-е место. В 2009 году Наталья вновь вышла в финал молдавского отбора на европейский песенный конкурс с песней So alive, но накануне проведения финала сняла заявку из-за проблем в семье. В 2020 году Гордиенко победила в финале национального отбора с песней Prison, однако международный конкурс отменили из-за пандемии COVID-19.

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