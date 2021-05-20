Фото: подводные руины – в чем уникальность итальянской деревни Курон

Много лет назад это селение было затоплено, теперь же у местных жителей есть возможность побродить на развалинах, которые раньше были доступны только аквалангистам.

В провинции Тироль на севере Италии было решено осушить озеро Лаго-ди-Резия для ремонта местной ГЭС. Благодаря этому у местных жителей снова появилась возможность увидеть деревню Курон.

Селение, построенное еще в Средневековье, оказалось на дне водохранилища в 1950-м, когда власти решили соорудить здесь плотину. После затопления над поверхностью воды возвышалась лишь одинокая башня затонувшей церкви.

На дне оказались более 160 домов. Их обитателей обеспечили другим жильем. Некоторые захотели остаться в новом поселке, построенном неподалеку.

Смотрите в нашей фотоподборке, как выглядит деревня, проведшая 70 лет под водой.

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