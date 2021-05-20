Фото: self-made дива - как Шер выглядит в свои 75

Эта необыкновенная женщина стала легендой при жизни, причем уже длинной - но на свои 75 она явно не выглядит. Поет, удивляет поклонников и даже... спасает слонов.

Долголетие у Шер, очевидно, от мамы: в июне актрисе, победительнице конкурсов красоты Джорджии Холт, которая и произвела на свет будущую звезду, исполнится 95.

Шерилин Саркисян родилась 16 мая 1946 года в приграничном с Мексикой городке Эль-Сентро в семье потомка армянских эмигрантов Джона Саркисяна.

Детство будущей дивы было настоящим испытанием на прочность: родители развелись, когда Шерилин было 10 месяцев, матери приходилось несладко, хотя она не раз пыталась наладить личную жизнь. Были дни, когда семья голодала. Так продолжалось до 1961 года, когда Джорджия Холт вышла замуж за банковского клерка, которому под силу было отправить падчерицу учиться в престижную школу.

Однако в 16 лет Шерилин учебу бросила - и с этого момента началась история будущей дивы: знакомство с певцом и будущим мужем Сонни Боно, успех их совместного музыкального проекта, сольная карьера, которая продолжается и сегодня.

А в ноябре прошлого года Шер удивила поклонников тем, что спасла... слона. В прессу просочилась информация, что звезда выкупила 36-летнего слона Каавана, которого безжалостно эксплуатировали ради прибыли в исламабадском зоопарке.

Дива прилетела в Исламабад, угостила здоровяка арбузом, спела ему композицию Фрэнка Синатры My way и проводила в новый дом в Камбодже. Теперь у Шер есть свой подопечный, за жизнью которого она внимательно следит.

А мы проследим за ее звездной дорогой, фрагменты которой - в нашей фотоподборке.

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