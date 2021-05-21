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Фото: милый и белый – в зоопарке Казани родился кенгуренок-альбинос

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© Sputnik / Maksim Bogodvid
Кенгуренок-альбинос родился в частном зоопарке гостиничного комплекса "Регина" в Казани.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/05/14/34817290.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210521/34817914/foto-milyy-i-belyy-v-zooparke-kazani-rodilsya-kengurenok-albinos.html

Появление кенгуренка-альбиноса у пары обычного темного окраса – очень редкое явление: шанс составляет всего лишь один к 50-100 тысячам.

Кенгуренок-альбинос родился в частном зоопарке гостиничного комплекса "Регина" в Казани. Родители уникальной малышки – пара кенгуру Беннета – обычной темной окраски, поэтому появление животного-альбиноса удивило и порадовало работников зоопарка.

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На своей страничке в соцсети они отметили, что рождение кенгуру-альбиноса крайне редкое явление: шанс составляет лишь один к 50-100 тысячам.

Также зоопарке добавили, что новорожденная – девочка, ее назвали Алисой. 

Работники зоопарка отмечают, что Алиса очень любознательна: она начала вылезать из сумки матери в очень раннем возрасте. Ветеринар уже обследовал состояние малышки и сделал ей необходимые прививки.

Узнайте в нашей фотоподборке, как живут Алиса и ее семья и какие еще животные-альбиносы обитают в зоопарках по всему миру.

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