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Фото: международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia 2021

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© Sputnik / Maksim Blinov
Девушки на XIV Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2021 в Москве.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210521/34829481/foto-mejdunarodnaea-vistavka-vertoleotnoi-industrii-helirussia-2021.html

Выставка традиционно проходит на территории центра "Крокус Экспо". HeliRussia проводится ежегодно, начиная с 2008 года.

В Москве проходит XIV-я Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia 2021. Выставка по праву считается одним из самых авторитетных мероприятий в вертолетной индустрии и остается самым масштабным вертолетным форумом в России и Центральной Азии, а также одним из лидеров в Европе.

Посетители выставки GITEX у концепта летающей машины в Дубае.
© AFP 2021 / Karim Sahib
Фото – Выставка информационных технологий GITEX в Дубае
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HeliRussia демонстрирует весь спектр продукции и услуг вертолетной индустрии, включая продукцию военного назначения.

Общая площадь выставки составляет около 14 000 квадратных метров. Свою продукцию представят более 160 компаний из 13 стран мира. Посетители смогут познакомиться с вертолетной техникой таких именитых международных производителей, как Leonardo Helicopters, Airbus Helicopters, Robinson helicopter company, Bell Textron и, конечно же, крупнейшего российского производителя, титульного партнера выставки — холдинга "Вертолеты России".

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