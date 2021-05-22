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Фото: самые яркие фото недели 15-21 мая

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© AFP 2021 / Angela Weiss
Демонстранты держат палестинский и сирийский флаги в поддержку Палестины в центре Манхэттена
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/05/15/34829542.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210522/34831113.html

Смотрите в фотоподборке Sputnik, чем запомнилась жителям планеты минувшая семидневка, которая выдалась по-настоящему богатой на события.

Последние весенние дни проходят ярко и насыщенно. В этом можно убедиться, ознакомившись с нашей фотоподборкой.

Zdob si Zdub из Молдовы выступают на генеральной репетиции в Киеве 20 мая 2005 года перед финалом 50-го конкурса песни Евровидение.
© AFP 2021 / SERGEI SUPINSKY
Как Молдова покоряла сцену Евровидения в разные годы
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Спортивные события, музыкальные мероприятия, эмоциональные демонстрации, конкурсы красоты, безумства природы и многое другое удалось запечатлеть фотографам из разных уголков нашей планеты.

Кроме известных личностей, например Илона Маска и папы Римского Франциска, в кадр попали простые люди, о жизни которых мы ничего не знаем. И конечно же, самые забавные и веселые животные - те, кто всегда хорошо получается на фотографии.

Недельная ретроспектива - в нашей фотоленте.

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