Фото: самые яркие фото недели 15-21 мая

Последние весенние дни проходят ярко и насыщенно. В этом можно убедиться, ознакомившись с нашей фотоподборкой.
Спортивные события, музыкальные мероприятия, эмоциональные демонстрации, конкурсы красоты, безумства природы и многое другое удалось запечатлеть фотографам из разных уголков нашей планеты.
Кроме известных личностей, например Илона Маска и папы Римского Франциска, в кадр попали простые люди, о жизни которых мы ничего не знаем. И конечно же, самые забавные и веселые животные - те, кто всегда хорошо получается на фотографии.
Недельная ретроспектива - в нашей фотоленте.
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