Фото: самые яркие фото недели 15-21 мая

Смотрите в фотоподборке Sputnik, чем запомнилась жителям планеты минувшая семидневка, которая выдалась по-настоящему богатой на события.

Последние весенние дни проходят ярко и насыщенно. В этом можно убедиться, ознакомившись с нашей фотоподборкой.

Спортивные события, музыкальные мероприятия, эмоциональные демонстрации, конкурсы красоты, безумства природы и многое другое удалось запечатлеть фотографам из разных уголков нашей планеты.

Кроме известных личностей, например Илона Маска и папы Римского Франциска, в кадр попали простые люди, о жизни которых мы ничего не знаем. И конечно же, самые забавные и веселые животные - те, кто всегда хорошо получается на фотографии.

Недельная ретроспектива - в нашей фотоленте.

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