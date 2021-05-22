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Фото: супермодели Наоми Кэмпбелл - 51!

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© AP Photo / Bruno Mosconi
Валери Кэмпбелл, мать топ-модели Наоми Кэмпбелл, держит двух младенцев, изображающих римских близнецов Ромула и Рема, во время показа модели коллекции высокой моды осень-зима 1996-97 от Гая Маттиоло на площади Пьяцца дель Пополо в Риме, 1996 год.

22 мая супермодели и настоящей звезде модных подиумов исполняется чуть больше полувека - в это сложно поверить, лучше просто полюбоваться Наоми Кэмпбелл в фотоленте Sputnik.

С каждым годом у этой необыкновенной женщины растет не только возраст, но и популярность. 2021-й не стал исключением: буквально на днях стало известно, что Наоми стала мамой, причем впервые!

Наоми Кэмпбелл на красной дорожке в рамках 71-го Каннского международного фестиваля. Архивное фото
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Фото: Наоми Кэмпбэлл впервые стала мамой

"Красивый маленький подарок судьбы выбрал меня в качестве своей матери. Я так горда иметь эту нежную душу в своей жизни. Нет слов, чтобы описать ту связь на всю жизнь, которую я теперь разделяю с тобой, мой ангел", - поделилась она своей радостью в Instagram.

Супермодель никогда не была замужем, при этом ранее состояла в отношениях с несколькими селебрити - Робертом Де Ниро, басистом U2 Адамом Клейтоном, бывшим менеджером команд "Формулы-1" Флавио Бриаторе и российским бизнесменом Владиславом Дорониным.

Не исключено, что Наоми еще нас всех удивит, а пока поздравляем ее и смотрим фото!

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