Фото: супермодели Наоми Кэмпбелл - 51!

22 мая супермодели и настоящей звезде модных подиумов исполняется чуть больше полувека - в это сложно поверить, лучше просто полюбоваться Наоми Кэмпбелл в фотоленте Sputnik.

С каждым годом у этой необыкновенной женщины растет не только возраст, но и популярность. 2021-й не стал исключением: буквально на днях стало известно, что Наоми стала мамой, причем впервые!

"Красивый маленький подарок судьбы выбрал меня в качестве своей матери. Я так горда иметь эту нежную душу в своей жизни. Нет слов, чтобы описать ту связь на всю жизнь, которую я теперь разделяю с тобой, мой ангел", - поделилась она своей радостью в Instagram.

Супермодель никогда не была замужем, при этом ранее состояла в отношениях с несколькими селебрити - Робертом Де Ниро, басистом U2 Адамом Клейтоном, бывшим менеджером команд "Формулы-1" Флавио Бриаторе и российским бизнесменом Владиславом Дорониным.

Не исключено, что Наоми еще нас всех удивит, а пока поздравляем ее и смотрим фото!

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