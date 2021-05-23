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Фото: приют для погибших от COVID на песчаном берегу Ганга в Индии

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© REUTERS / Ritesh Shukla
Общее число пациентов с коронавирусной инфекцией в Индии превысило 26 миллионов человек
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210523/34841214/Foto-priyut-dlya-pogibshikh-ot-COVID-na-beregu-Ganga.html

Туристические автобусы переоборудуют в машины скорой помощи, а тела умерших от последствия коронавируса хоронят прямо на берегу Ганга: Индия едва справляется с обрушившимися на нее напастями.

Коронавирусная инфекция стала для народа Индии настоящим национальным бедствием. По состоянию на 23 мая в стране только за сутки выявлено 240 842 случая заболевания, в целом же число пациентов с COVID-19 в Индии превысило 26,5 миллиона человек.

Пандемия
© Photo : Facebook / Primăria Municipiului Chișinău
Индия побила антирекорд по смертности из-за COVID-19

Осложнения, вызванные вирусом, унесли жизни более 299 тысяч пациентов, однако эти данные нельзя считать окончательными: недавний скандал, разгоревшийся вокруг обнаруженных в Ганге тел, позволяет утверждать, что подлинную статистику жертв ковида в Индии еще предстоит определить.

Выздоровели после коронавируса к настоящему моменту более 23,4 миллиона жителей страны.

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