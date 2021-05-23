Фото: приют для погибших от COVID на песчаном берегу Ганга в Индии

Туристические автобусы переоборудуют в машины скорой помощи, а тела умерших от последствия коронавируса хоронят прямо на берегу Ганга: Индия едва справляется с обрушившимися на нее напастями.

Коронавирусная инфекция стала для народа Индии настоящим национальным бедствием. По состоянию на 23 мая в стране только за сутки выявлено 240 842 случая заболевания, в целом же число пациентов с COVID-19 в Индии превысило 26,5 миллиона человек.

Осложнения, вызванные вирусом, унесли жизни более 299 тысяч пациентов, однако эти данные нельзя считать окончательными: недавний скандал, разгоревшийся вокруг обнаруженных в Ганге тел, позволяет утверждать, что подлинную статистику жертв ковида в Индии еще предстоит определить.

Выздоровели после коронавируса к настоящему моменту более 23,4 миллиона жителей страны.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova