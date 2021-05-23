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Евровидение-2021 в фото: эффектные наряды и яркие эмоции

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  • Представительница Кипра Элена Цагрину выступила с песней El Diablo
  • Албанию на Евровидении-2021 представляла знойная Анжела Перистери с композицией Karma
  • Представительница Израиля Эден Алене в финале песенного конкурса выступила с композицией Set Me Free. В ней Эден исполнила самую высокую ноту в истории музыкального состязания
  • Бельгию в финале представила группа Hooverphonic с песней The Wrong Place
  • Представительница России Манижа во время своего выступления в финале Евровидения-2021. Она исполнила песню Русская женщина
  • Представительница Мальты Destiny в финале песенного конкурса Евровидение-2021 выступила с композицией Je Me Casse
  • От Португалии на европейском песенном конкурсе выступил The Black Mamba of Portugal с блюзовой композицией Love Is On My Side
  • Сербская девичья группа Hurricane зажгла на сцене Евровидения-2021 с песней Loco Loco
  • Великобританию на Евровидении-2021 представил Джеймс Ньюмен с песней Embers
  • Представительница Греции Stefania выступила она с песней Last Dance
  • Stefania подготовила необычное шоу со спецэффектами
  • Группа Dadi Freyr og Gagnamagnid из Исландии исполнили забавные танцы под песню 10 Years
  • Певец Джон Мухарремай, выступающий под сценическим именем Gjon'sTears, представляет на Евровидении Швейцарию. Он выступил с песней Tout l’Univers
  • Блас Канто представлял Испанию на конкурсе с песней Voy A Quedarme
  • Молдавская певица Наталья Гордиенко с песней Sugar
  • От Германии выступил певец Джендрик с песней I Don’t Feel Hate
  • Суровые парни из Финляндии Blind Channel of Finland зажгли с песней Dark Side
  • Виктория Георгиева с песней Growing Up Is Getting Old представила Болгарию, по словам певицы, это песня о самосовершенствовании и возвращении к истокам
  • Песня Discoteque, с которой литовская группа The Roop выступила в финале конкурса, полюбилась зрителям
  • Группа Go_A из Украины удивила зрителей необычным вокалом и оригинальной песенной композицией Шум
  • Барбара Прави представила на Евровидении Францию, ее песня Voilà была вдохновлена творчеством Эдит Пиаф
  • Представительница Азербайджана Efendi исполнила песню Mata Hari
  • Представитель Норвегии TIX выступил с композицией Fallen Angel
  • Жангу Макрой из Нидерландов включил в свою песню Birth of a New Age вставки на креольском языке
  • Итальянская группа Maneskin зажигала под композицию Zitti E Buoni, главный сюрприз конкурса – победа – был для нее впереди
  • Тусин Майкл Чиза, известный под сценическим псевдонимом Tusse, представил Швецию с песней Voices
  • Певица Сенит и рэпер Flo Rida выступили на Евровидении от Сан-Марино, исполнив танцевальную композицию Adrenalina
  • Представительница Болгарии Виктория, она заняла по итогам голосования 11-е место
  • Итальянский Манескин празднует победу в финале 65-го конкурса Евровидение 2021 года
© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Представительница Кипра Элена Цагрину выступила с песней El Diablo
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210523/34843685/foto-Evrovidenie-2021-effektnye-naryady-i-yarkie-emotsii.html

Смотрите в фотоленте Sputnik Молдова самые эпичные и яркие снимки с финала международного конкурса Евровидение-2021.

Sputnik Молдова собрал самые яркие фотографии с финала международного песенного конкурса Евровидение-2021, который прошел в Роттердаме.

Maneskin празднует победу 65-го конкурса Евровидение-2021
© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW
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В этом году конкурс не обошелся без курьезов. К примеру, у нескольких участниц были похожие наряды. Молдавская певица Наталья Гордиенко уронила микрофон, но все обошлось – ситуацию спас танцор, а певица, не смутившись, продолжила выступление. Более того, после этого инцидента Наталья Гордиенко повторила свое же вокальное достижение, которое она продемонстрировала в рамках полуфинала, – вывела рекордно долгую ноту Евровидения – на 17 секунд. А участник от Великобритании Джеймс Ньюман не получил ни одного голоса – ни от жюри, ни от зрителей.

Международный песенный конкурс Евровидение в этом году проходил на арене Ahoy в Роттердаме. В 2020-м музыкальное состязание отменили из-за пандемии COVID-19. В следующем году Евровидение пройдет в Италии.

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