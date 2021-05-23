Евровидение-2021 в фото: эффектные наряды и яркие эмоции

Sputnik Молдова собрал самые яркие фотографии с финала международного песенного конкурса Евровидение-2021, который прошел в Роттердаме.

В этом году конкурс не обошелся без курьезов. К примеру, у нескольких участниц были похожие наряды. Молдавская певица Наталья Гордиенко уронила микрофон, но все обошлось – ситуацию спас танцор, а певица, не смутившись, продолжила выступление. Более того, после этого инцидента Наталья Гордиенко повторила свое же вокальное достижение, которое она продемонстрировала в рамках полуфинала, – вывела рекордно долгую ноту Евровидения – на 17 секунд. А участник от Великобритании Джеймс Ньюман не получил ни одного голоса – ни от жюри, ни от зрителей.

Международный песенный конкурс Евровидение в этом году проходил на арене Ahoy в Роттердаме. В 2020-м музыкальное состязание отменили из-за пандемии COVID-19. В следующем году Евровидение пройдет в Италии.

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