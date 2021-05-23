Фото: финальные аккорды и послевкусие Евровидения - 2021

Международный песенный конкурс в этом году запомнился не только разнообразными номерами, но и резонансом, который вызвали некоторые из них. Эмоции, настроение и музыка Евровидения - в фотоленте Sputnik.

Евровидение-2021 в Голландии - уже история, в следующем году конкурс примет страна-победитель, Италия. Уже поговаривают, что шоу может состояться в Турине.

Результат представительницы Республики Молдова - 13-е место - поклонники приняли хорошо. Представительница России Манижа заняла девятое место, а Британия, например, утешилась последним местом - исполнитель Джеймс Ньюман получил ноль баллов.

Конкурс в Роттердаме был разным, но, без сомнения, интересным. Яркие его мгновения - в нашей фотоленте.

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