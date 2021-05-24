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Фото: Боб Дилан и его "бесконечная жизнь" в искусстве

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Боб Дилан и Джоан Баэз во время акции "Марш на Вашингтон за рабочие места и свободу", 28 августа 1963 года.
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Sputnik Молдова
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Он живой символ рока и фолка 60-х, писатель, художник, бунтарь, а также обладатель Нобелевской премии. Легендарному Бобу Дилану исполнилось 80 лет.

Роберт Аллен Циммерман, которого мир узнал под псевдонимом Боб Дилан, с раннего детства увлекался игрой на гитаре и губной гармошке, сочинял музыку в стиле фолк и кантри. А уже в середине 1960-х годов песня Дилана Blowin' In The Wind стала настоящим гимном движения за гражданские права в США и принесла ему успех и всемирную известность. Всего же за свою долгую карьеру он сочинил более пятисот песен.

Дилан оказал большое влияние не только на музыку, но и на современную литературу и кинематограф, увлекался рисованием, сам иллюстрировал свои альбомы, а в 2007 году провел первая выставку своих художественных работ в Германии.

Боб Дилан
© REUTERS / Mario Anzuoni
Боб Дилан две недели молчал, а потом принял Нобелевскую премию

Пожалуй, венцом признательности мира культуры нынешнему юбиляру стало присуждение в 2016 году Бобу Дилану Нобелевской премии по литературе. На церемонии объявления победителей секретарь Шведской королевской академии в Стокгольме Сара Даниус отметила большое влияние Дилана на современную музыку и назвала исполнителя "иконой". В официальном заявлении было сказано, что награда присвоена за "создание нового поэтического выражения в великой американской песенной традиции". 

Однако сама премия вызвала неоднозначную реакцию (прежде всего у самого Дилана) и дискуссию в правомерности ее присуждения. На церемонию вручения премии музыкант не приехал, сославшись на занятость. Благодарственную речь передал в письменном виде, ответив критикам, которые сомневались в уместности его награды.

"Много раз я задавал себе вопрос, являются ли мои песни литературой. Я благодарю Шведскую академию за то, что она нашла время, чтобы подумать над этим вопросом, а также дать такой замечательный ответ", – написал тогда Дилан. 

Невозможно биографию такой значимой для искусства и культуры современности личности, как Боб Дилан, вместить в несколько фраз. Тем не менее предлагаем вам узнать о некоторых эпизодах насыщенной творческой жизни юбиляра из нашей фотоленты.

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