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Фото: как выглядели знаменитости на выпускных фотографиях

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© AFP 2021 / Obama for America
Кандидат в президенты США Барак Обама во время школьного выпускного, 1979 год.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/05/18/34855391.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210525/34855761/foto-kak-vyglyadeli-znamenitosti-na-vypusknykh-fotografiyakh.html

Конец мая – это традиционно пора выпускных и последних звонков практически во всех школах мира. Не составляют исключение и знаменитости, которые тоже когда-то были выпускниками.

Это сейчас каждое их фото тщательно выверено и согласовано со стилистами и дизайнерами. Но много лет назад, заканчивая школу или институт, они не задумывались, как сделать наиболее эффектный фотоснимок.

Предлагаем вам ознакомиться с подборкой фотографий известных людей, сделанных в самом начале их взрослой самостоятельной жизни, запечатлевшие их на выпускных и во время последних звонков в школах и институтах. 

Уже после этих снимков их ждала головокружительная карьера в искусстве, политике или общественной жизни, а на этих фото все это еще впереди.

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