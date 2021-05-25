Фото: как выглядели знаменитости на выпускных фотографиях

Конец мая – это традиционно пора выпускных и последних звонков практически во всех школах мира. Не составляют исключение и знаменитости, которые тоже когда-то были выпускниками.

Это сейчас каждое их фото тщательно выверено и согласовано со стилистами и дизайнерами. Но много лет назад, заканчивая школу или институт, они не задумывались, как сделать наиболее эффектный фотоснимок.

Предлагаем вам ознакомиться с подборкой фотографий известных людей, сделанных в самом начале их взрослой самостоятельной жизни, запечатлевшие их на выпускных и во время последних звонков в школах и институтах.

Уже после этих снимков их ждала головокружительная карьера в искусстве, политике или общественной жизни, а на этих фото все это еще впереди.

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