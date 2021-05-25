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Фото: забавные животные изучают достопримечательности в парке миниатюр в Крыму

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© REUTERS / Alexey Pavlishak
Гиббон разгуливает по вокзальной площади среди моделей автомобилей и зданий в парке миниатюр в Крыму.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210525/34873339/foto-zabavnye-obitateli-zooparka-sredi-miniatyurnykh-mashin-v-krymu.html

Гости парка миниатюр могут ознакомиться со всеми знаменитыми строениями Крымского полуострова, а заодно и полюбоваться на милых животных.

Нет, это не съемки новой серии о Кинг-Конге, это живописный бахчисарайский парк "Крым в миниатюре на ладони". Здесь собрана коллекция копий главных достопримечательностей полуострова – дворцов, замков, старинных особняков, храмов, музеев, памятников и известных административных зданий.

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© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Этот парк – излюбленное место туристов. И не только потому, что здесь можно увидеть самые крупнейшие города Крымского полуострова в миниатюре, люди приходят сюда и для того, чтобы полюбоваться на животных, которые обитают в местном зоопарке.

При этом постояльцы зоосада – от гиббонов и сервалов до козочек и курочек – могут свободно гулять среди архитектурных миниатюр, чем еще больше радуют посетителей парка.

Смотрите в нашей фотоподборке, как животные изучают крымские достопримечательности в парке Бахчисарая.

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