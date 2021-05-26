Фото: как прошел традиционный День нерпенка в "Москвариуме"

Один из самых трогательных экологических праздников – День нерпенка, отмечают в России 25 мая, главная цель мероприятия – содействие восстановлению популяции нерп.

Первый День нерпенка был проведен на берегах Байкала – месте проживания пресноводных нерп. 25 мая 2003 года в Иркутске впервые были организованы мероприятия, которые должны были привлечь внимание населения региона к проблеме исчезновения популяции этих уникальных животных.

Изначально праздник носил региональный характер, но вскоре стал популярен и был включен в календарь экологических дат во многих регионах России.

"Москвариум", находящийся на московской ВДНХ, также присоединился к этой доброй традиции и уже несколько лет подряд в этот день организует специальную познавательную программу, в которую входят лекция специалистов океанариума о байкальских нерпах, а также показательная тренировка главных "виновников торжества" – пресноводных нерп. На тренировке специалисты океанариума взаимодействуют с животными, которые показывают самые разные элементы – поцелуи, танцы, проплывы, погружения.

В "Москвариуме" живут восемь нерп: четыре самца (Чак, Лунтик, Шар, Кузя) и четыре самки (Мотя, Луна, Панда, Тая). Все они еще "подростки" – им примерно по 7 лет.

Узнайте из фотоподборки Sputnik, как прошел традиционный День нерпенка в "Москвариуме".

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