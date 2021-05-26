Фото: вагон-ресторан в истории российских поездов

Вагоны-рестораны как неотъемлемая часть пассажирского состава скоро уйдет в прошлое, смотрите в фотоленте Sputnik, какими были эти вагоны в истории российской железной дороги.

Вагоны-рестораны скоро получат другое название и новую концепцию обслуживания - такие планы озвучила Российская железная дорога (РЖД).

Как сообщил прессе глава РЖД Олег Белозеров, вагон-ресторан "нужно оставить в определенных поездах: фирменных, туристических".

Альтернативой могут послужить наборы питания, в том числе популярные бургеры.

Смотрите в фотоленте, как менялись вагоны-рестораны с течением времени.

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