Фото: вагон-ресторан в истории российских поездов

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Вагоны-рестораны как неотъемлемая часть пассажирского состава скоро уйдет в прошлое, смотрите в фотоленте Sputnik, какими были эти вагоны в истории российской железной дороги.
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Sputnik / Sergey Mamontov
Вагоны-рестораны скоро получат другое название и новую концепцию обслуживания - такие планы озвучила Российская железная дорога (РЖД).
Как сообщил прессе глава РЖД Олег Белозеров, вагон-ресторан "нужно оставить в определенных поездах: фирменных, туристических".
Альтернативой могут послужить наборы питания, в том числе популярные бургеры.
Смотрите в фотоленте, как менялись вагоны-рестораны с течением времени.
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