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Фото: вагон-ресторан в истории российских поездов

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Президент США Джеральд Форд во время обеда на поезде у Владивостока, 1974 год.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210526/34883854/Foto-vagon-restoran-v-istorii-rossiyskikh-poyezdov.html

Вагоны-рестораны как неотъемлемая часть пассажирского состава скоро уйдет в прошлое, смотрите в фотоленте Sputnik, какими были эти вагоны в истории российской железной дороги.

Поезд РЖД
© Sputnik / Sergey Mamontov
В российских поездах появились вагоны с приятными ароматами
Вагоны-рестораны скоро получат другое название и новую концепцию обслуживания - такие планы озвучила Российская железная дорога (РЖД). 

Как сообщил прессе глава РЖД Олег Белозеров, вагон-ресторан "нужно оставить в определенных поездах: фирменных, туристических".

Альтернативой могут послужить наборы питания, в том числе популярные бургеры. 

Смотрите в фотоленте, как менялись вагоны-рестораны с течением времени.

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