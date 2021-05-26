Фото: ближе, чем всегда - суперлуние в разных точках мира

Луна подошла к Земле на расстояние самое близкое в 2021 году, это явление называют суперлунием и с интересом наблюдают за ним по всему земному шару.

По словам старшего научного сотрудника Института космических исследований РАН Олега Угольникова, само понятие "суперлуние" не считается крупным астрономическим событием, а относится к "журналистским мемам", поскольку размер Луны в такой момент лишь на пять-шесть процентов больше обычного. Об этом пишет РИА Новости.

"Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров, а моменты прохождения перигея (ближайшей к Земле точки орбиты — прим. ред.) и полнолуния отстоят по времени не больше, чем на три дня. Суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения этих двух моментов (перигея и полнолуния — прим. ред.) бывают довольно редко", — рассказали РИА Новости в пресс-службе Московского планетария.

На минимальное расстояние к Земле Луна подошла в 04.52 по кишиневскому времени. Через десять часов, в 14.19, произошло полное лунное затмение. Это астрономическое явление можно было увидеть на западном побережье Северной Америки, в Тихом океане, Индонезии, Австралии, на восточном побережье Азии. В России его смогли наблюдать жители юго-востока Сибири и Дальнего Востока, поскольку для западной части страны лунное затмение придется на дневное время. Перед максимальной фазой Луна поменяет цвет.

Из-за преломления солнечного света земной атмосферой Луна выглядела красной, а ее северная граница получила голубую кайму, передает агентство.



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