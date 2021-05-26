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Фото: конечная остановка - коллективный иммунитет

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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (164)
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  • Au fost lansate punctele mobile de vaccinare
  • Au fost lansate punctele mobile de vaccinare
  • Au fost lansate punctele mobile de vaccinare
  • Au fost lansate punctele mobile de vaccinare
  • Au fost lansate punctele mobile de vaccinare
  • Au fost lansate punctele mobile de vaccinare
  • Au fost lansate punctele mobile de vaccinare
  • Au fost lansate punctele mobile de vaccinare
  • Au fost lansate punctele mobile de vaccinare
  • Au fost lansate punctele mobile de vaccinare
© Sputnik / Mihai Caraus
Старт - на площади Великого национального собрания.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/05/1a/34889118.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210526/34889263/Konechnaya-ostanovka-kollektivnyy-immunitet.html

В молдавской столице запущены передвижные пункты вакцинации - прививку от коронавируса теперь можно сделать в салоне специализированного автобуса или троллейбуса, которые каждый день будут менять место своей дислокации в Кишиневе.

Мобильный пункт вакцинации
© Sputnik / Mihai Caraus
Вакцинация на колесах: в Кишиневе запустили мобильные прививочные пункты
В среду 26 мая работа кишиневских передвижных пунктов вакцинации стартовала на Площади великого национального собрания.

"Муниципалитет запускает первые два передвижных пункта вакцинации: троллейбус и автобус, оборудованные и укомплектованные квалифицированным персоналом для обеспечения вакцинации всех желающих в городе и пригородах, недалеко от места проживания или работы", – уточнил примар Кишинева Ион Чебан.

Мобильные пункты будут работать согласно специально утвержденному графику. Троллейбус будет останавливаться по расписанию в заранее определенных местах во всех секторах города, а автобус отправится в пригороды. В этих прививочных пунктах будут мобильные медицинские бригады, которые обеспечат иммунизацию всех желающих в непосредственной близости от места проживания или работы.

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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (164)

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