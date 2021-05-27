Фото: такие разные прохожие - необычная жизнь животных

https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/05/1a/34891608.jpg
Sputnik Молдова
https://cdn2.img.sputnik.md/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik.md/i/logo.png
https://ru.sputnik.md/photo/20210527/34892504/Foto-takiye-raznyye-prokhozhiye-neobychnaya-zhizn-zhivotnykh.html
Кого только не встретишь на дороге: иногда, бывает, кабан выйдет на променад, а то и белый мишка покажется на трассе. Смотрите в фотоленте Sputnik, с кем иногда можно пересечься в своей повседневной жизни.
Если вам на дороге встретился черный кот - не нервничайте, потому что бывают встречи и похуже. Например, львицы. Или макаки. Или жираф. И если черная кошка, перебежавшая дорогу, - к неудаче, то какая примета связана, скажем, с тем, когда вам дророгу переходит редкий лось-альбинос?
В нашей фотоленте собраны самые интересные "прохожие".
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova