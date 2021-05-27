Фото: такие разные прохожие - необычная жизнь животных

Кого только не встретишь на дороге: иногда, бывает, кабан выйдет на променад, а то и белый мишка покажется на трассе. Смотрите в фотоленте Sputnik, с кем иногда можно пересечься в своей повседневной жизни.

Если вам на дороге встретился черный кот - не нервничайте, потому что бывают встречи и похуже. Например, львицы. Или макаки. Или жираф. И если черная кошка, перебежавшая дорогу, - к неудаче, то какая примета связана, скажем, с тем, когда вам дророгу переходит редкий лось-альбинос?

В нашей фотоленте собраны самые интересные "прохожие".

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