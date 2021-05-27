08:28 27 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.59
  • USD17.64
  • RUB0.24
  • RON4.39
  • UAH0.64
Поиск
Фото

Фото: такие разные прохожие - необычная жизнь животных

Получить короткую ссылку
29 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© AP Photo / David Zalubowski
Пара осликов останавливают автомобилиста, чтобы перекусить на кольцевой дороге дикой природы в государственном парке Касте, штат Южная Дакота.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/05/1a/34891608.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210527/34892504/Foto-takiye-raznyye-prokhozhiye-neobychnaya-zhizn-zhivotnykh.html

Кого только не встретишь на дороге: иногда, бывает, кабан выйдет на променад, а то и белый мишка покажется на трассе. Смотрите в фотоленте Sputnik, с кем иногда можно пересечься в своей повседневной жизни.

Если вам на дороге встретился черный кот - не нервничайте, потому что бывают встречи и похуже. Например, львицы. Или макаки. Или жираф. И если черная кошка, перебежавшая дорогу, - к неудаче, то какая примета связана, скажем, с тем, когда вам дророгу переходит редкий лось-альбинос?

В нашей фотоленте собраны самые интересные "прохожие".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Еще фотоленты

  • Лунное затмение над Австралией
    Последнее обновление: 22:00 26.05.2021
    22:00 26.05.2021

    Ближе, чем всегда - суперлуние в разных точках мира

    Луна подошла к Земле на расстояние самое близкое в 2021 году, это явление называют суперлунием и с интересом наблюдают за ним по всему земному шару.

    66
    8
  • Официантка вагона-ресторана обслуживает пассажиров фирменного поезда Сочи, следующего по маршруту Адлер - Москва
    Последнее обновление: 21:00 26.05.2021
    21:00 26.05.2021

    Вагон-ресторан в истории российских поездов

    Вагоны-рестораны как неотъемлемая часть пассажирского состава скоро уйдет в прошлое, смотрите в фотоленте Sputnik, какими были эти вагоны в истории российской железной дороги.

    73
    10
  • Au fost lansate punctele mobile de vaccinare
    Последнее обновление: 19:10 26.05.2021
    19:10 26.05.2021

    Конечная остановка - коллективный иммунитет

    В молдавской столице запущены передвижные пункты вакцинации - прививку от коронавируса теперь можно сделать в салоне специализированного автобуса или троллейбуса, которые каждый день будут менять место своей дислокации в Кишиневе.

    94
    10
  • Последнее обновление: 06:30 26.05.2021
    06:30 26.05.2021

    Как прошел традиционный День нерпенка в "Москвариуме"

    Один из самых трогательных экологических праздников – День нерпенка – отмечают в России 25 мая, главная цель мероприятия – содействие восстановлению популяции нерп.

    33
    10

Главные темы

Орбита Sputnik


Columnists
Мультимедиа
Au fost lansate punctele mobile de vaccinare
Фото: конечная остановка - коллективный иммунитет
Старт мобильной вакцинации: кто может сделать прививку в троллейбусе
Видео: прививка "с ветерком": кто может вакцинироваться в транспорте
Расписание экзаменов на степень бакалавра в Молдове
БАК-2021: полное расписание экзаменов в Молдове

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться