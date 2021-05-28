Фото: стопроцентная готовность - как тренируется спецназ Scorpion

Для выполнения такой нелегкой миссии нужны ежедневные тренировки. Спецподразделение Scorpion Главного инспектората карабинеров Молдовы оттачивает навыки при полной отдаче. Вполсилы работать нельзя: в случае настоящей опасности нехватка мастерства может привести к трагедии.
В батальоне есть и четвероногие "сотрудники": специально обученные собаки, которые используются для обнаружения взрывчатки.
Смотрите в фотоленте Sputnik, как проходят будни спецназовцев из Scorpion.
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