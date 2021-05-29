Фото: самые необычные пункты вакцинации – от Кишинева до Манхэттена

https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/05/1b/34901013.jpg
Sputnik Молдова
https://cdn2.img.sputnik.md/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik.md/i/logo.png
https://ru.sputnik.md/photo/20210529/34901842/neobychnye-puncty-vactsinatsii-ot-covid19-photo.html
Смотрите в фотоленте Sputnik, как в разных странах мира выглядят самые необычные места, где можно сделать прививку от коронавирусной инфекции нового типа.
©
Sputnik / Sorokopud Julia
"Вакцины помогут нам положить конец пандемии COVID-19. Но это произойдет только в том случае, если мы обеспечим равный доступ к прививкам для всех", – такой точки зрения придерживается генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
Согласно рекомендациям специалистов, во многих странах стараются обеспечить доступ к вакцинам как можно большему числу людей. Так, пункты вакцинации появляются в самых необычных местах – от троллейбуса в Кишиневе до музея в США.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova