Фото: самые необычные пункты вакцинации – от Кишинева до Манхэттена

Смотрите в фотоленте Sputnik, как в разных странах мира выглядят самые необычные места, где можно сделать прививку от коронавирусной инфекции нового типа.

"Вакцины помогут нам положить конец пандемии COVID-19. Но это произойдет только в том случае, если мы обеспечим равный доступ к прививкам для всех", – такой точки зрения придерживается генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Согласно рекомендациям специалистов, во многих странах стараются обеспечить доступ к вакцинам как можно большему числу людей. Так, пункты вакцинации появляются в самых необычных местах – от троллейбуса в Кишиневе до музея в США.

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