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Фото: самые необычные пункты вакцинации – от Кишинева до Манхэттена

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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (187)
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  • Au fost lansate punctele mobile de vaccinare
  • Au fost lansate punctele mobile de vaccinare
© REUTERS / Stevo Vasiljevic
Мужчина получает вакцину от коронавируса (COVID-19) рядом с горшком бренди в деревне Левиста, Черногория.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/05/1b/34901013.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210529/34901842/neobychnye-puncty-vactsinatsii-ot-covid19-photo.html

Смотрите в фотоленте Sputnik, как в разных странах мира выглядят самые необычные места, где можно сделать прививку от коронавирусной инфекции нового типа.

Вакцинация
© Sputnik / Sorokopud Julia
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"Вакцины помогут нам положить конец пандемии COVID-19. Но это произойдет только в том случае, если мы обеспечим равный доступ к прививкам для всех", – такой точки зрения придерживается генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Согласно рекомендациям специалистов, во многих странах стараются обеспечить доступ к вакцинам как можно большему числу людей. Так, пункты вакцинации появляются в самых необычных местах – от троллейбуса в Кишиневе до музея в США.

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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (187)

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