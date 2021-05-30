Фото: как проходит вакцинация домашних животных от COVID-19

Прививки делают в нескольких регионах России на базе ветеринарных частных и государственных клиник.
Препарат разработали в Федеральном центре охраны здоровья животных. Он предназначен для пушных зверей, собак и кошек. По данным создателей, антитела к коронавирусу вырабатываются у 100% привитых животных.
Российская вакцина "Карнивак-Ков" – первый и на данный момент единственный зарегистрированный в мире препарат против коронавируса COVID-19 у животных. В настоящее время срок сохранения иммунитета после вакцинации оценивается в полгода. Вакцина разработана подведомственным Россельхознадзору "Федеральным центром охраны здоровья животных".
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>