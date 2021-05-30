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Фото: как проходит вакцинация домашних животных от COVID-19

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© Sputnik / Pavel Bednyakov
Хозяйка держит кота во время вакцинации от COVID-19 в клинике "Ветеринарный кабинет №1" в Москве.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/05/1d/34926145.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210530/34926750/kak-vaktsiniruiut-zhivotnyh-ot-covid19.html

Смотрите в фотоленте Sputnik, как проходит вакцинация животных от коронавирусной инфекции, о начале кампании ранее сообщила Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Прививки делают в нескольких регионах России на базе ветеринарных частных и государственных клиник.

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По данным Россельхознадзора, две дозы вакцины "Карнивак-Ков" стоят около 500 рублей (6,81 доллара или 5,58 евро) и обеспечивают защиту от коронавируса на шесть месяцев.

Препарат разработали в Федеральном центре охраны здоровья животных. Он предназначен для пушных зверей, собак и кошек. По данным создателей, антитела к коронавирусу вырабатываются у 100% привитых животных.

Российская вакцина "Карнивак-Ков" – первый и на данный момент единственный зарегистрированный в мире препарат против коронавируса COVID-19 у животных. В настоящее время срок сохранения иммунитета после вакцинации оценивается в полгода. Вакцина разработана подведомственным Россельхознадзору "Федеральным центром охраны здоровья животных".

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