Фото: самые яркие моменты финала Кубка Молдовы по футболу

Спортивные итоги: смотрите в фотоленте Sputnik, как прошла финальная игра в рамках Кубка Молдовы по футболу.

Финал Кубка Молдовы завершился со счетом 0:0 по итогам основного и дополнительного времени. Футбольный клуб из Суручен "Сфынтул Георге" впервые стал обладателем Кубка Молдовы. В финальной игре команда в упорной борьбе обыграла тираспольский "Шериф".

Для сурученской команды нынешний финал Кубка стал третьим подряд в истории существования команды. В 2019 году "Сфынтул Георге" уступил "Шерифу" 0:1, а в 2020 году по пенальти – "Петрокубу" из Хынчешт (3:5).

Тираспольский "Шериф" в 13-й раз выступил в финале Кубка Молдовы. К моменту игры в активе команды было десять таких титулов: в 1999, 2001, 2002, 2006, 2008, 2009, 2010, 2015, 2017 и 2019 годах. До этого "Шериф" упускал Кубок всего дважды – в 2004 и 2014 годах, в обоих случаях проигрывая кишиневскому "Зимбру".

Смотрите самые яркие моменты игры в фотоленте Sputnik Молдова.

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