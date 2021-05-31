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Фото: самые яркие моменты финала Кубка Молдовы по футболу

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  • Финальный матч Кубка Молдовы по футболу состоялся 30 мая
  • На столичном стадионе Зимбру встретились футбольная команда из Суручен Сфынтул Георге и тираспольский клуб Шериф
  • Игра проходила в присутствии болельщиков, но в связи с пандемией коронавируса, трибуны разрешили заполнить лишь на 50%
  • Игра была равная: футболисты обеих команд создавали множество моментов у ворот соперника
  • Шериф часто комбинировал, в то время как красно-белые отвечали острыми контратаками
  • Однако поединок двух команд выдался довольно долгим
  • Основное и дополнительное время матча завершились со счетом 0:0
  • Подготовка к серии пенальти
  • Финал Кубка Молдовы по футболу 2021
  • Финал Кубка Молдовы по футболу 2021
  • Николай Каланча отразил решающий пенальти
  • По пенальти сурученцы выиграли – 3:2
  • Празднование победы
  • На послематчевой пресс-конференции главный тренер команды-победителя Сергей Чеботарь заявил, что ФК Сфынтул Георге очень рад завоевать крайне важный трофей с третьей попытки
© Sputnik / Mihai Caraus
Финальный матч Кубка Молдовы по футболу состоялся 30 мая.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/05/1f/34937465.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210531/34938787/samye-yarkie-momenty-finala-kubka-moldovy-po-futbolu-v-foto.html

Спортивные итоги: смотрите в фотоленте Sputnik, как прошла финальная игра в рамках Кубка Молдовы по футболу.

Финал Кубка Молдовы завершился со счетом 0:0 по итогам основного и дополнительного времени. Футбольный клуб из Суручен "Сфынтул Георге" впервые стал обладателем Кубка Молдовы. В финальной игре команда в упорной борьбе обыграла тираспольский "Шериф".

Для сурученской команды нынешний финал Кубка стал третьим подряд в истории существования команды. В 2019 году "Сфынтул Георге" уступил "Шерифу" 0:1, а в 2020 году по пенальти – "Петрокубу" из Хынчешт (3:5).

Тираспольский "Шериф" в 13-й раз выступил в финале Кубка Молдовы. К моменту игры в активе команды было десять таких титулов: в 1999, 2001, 2002, 2006, 2008, 2009, 2010, 2015, 2017 и 2019 годах. До этого "Шериф" упускал Кубок всего дважды – в 2004 и 2014 годах, в обоих случаях проигрывая кишиневскому "Зимбру".

Смотрите самые яркие моменты игры в фотоленте Sputnik Молдова.

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