Фото: лучшие фото Sputnik в мае 2021 года

Нынешний май выдался необычным, и не только из-за все еще длящейся пандемии, но и по многим другим причинам. Свой непростой характер показала погода, в Европе определился победитель очередного Евровидения, в мире обострилась напряженность.

Смотрите в подборке Sputnik наиболее яркие и эмоциональные фотографии самого пестрого весеннего месяца - мая.

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