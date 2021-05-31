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Фото: лучшие фото Sputnik в мае 2021 года

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  • Празднование Первого мая на набережной Спортивной гавани во Владивостоке
© Sputnik / Vitaliy Ankov
Празднование Первого мая на набережной Спортивной гавани во Владивостоке.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/05/1f/34939114.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210531/34941123/Foto-luchshiye-foto-Sputnik-v-maye-2021-goda.html

Нынешний май выдался необычным, и не только из-за все еще длящейся пандемии, но и по многим другим причинам. Свой непростой характер показала погода, в Европе определился победитель очередного Евровидения, в мире обострилась напряженность.

Смотрите в подборке Sputnik наиболее яркие и эмоциональные фотографии самого пестрого весеннего месяца - мая. 

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Празднование Первого мая на набережной Спортивной гавани во Владивостоке
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