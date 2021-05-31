Фото: лучшие фото Sputnik в мае 2021 года

Смотрите в подборке Sputnik наиболее яркие и эмоциональные фотографии самого пестрого весеннего месяца - мая.
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Нынешний май выдался необычным, и не только из-за все еще длящейся пандемии, но и по многим другим причинам. Свой непростой характер показала погода, в Европе определился победитель очередного Евровидения, в мире обострилась напряженность.
Смотрите в подборке Sputnik наиболее яркие и эмоциональные фотографии самого пестрого весеннего месяца - мая.
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