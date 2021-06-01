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Фото: старт серийного производства автомобилей Aurus Senat

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© Sputnik / Maksim Bogodvid
Линия окончательной сборки на заводе в ОЭЗ "Алабага" в Татарстане, где стартовало серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/05/1f/34946821.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210601/34946874/foto-start-seriynogo-proizvodstva-avtomobiley-aurus-senat.html

На заводе в Елабуге запущено серийное производство российских автомобилей представительского класса Aurus.

Запуск предприятия по серийному выпуску автомобилей Aurus состоялся в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане. В торжественной церемонии приняли участие глава Минпромторга РФ, президент Татарстана Рустам Минниханов, а также президент РФ Владимир Путин по видеосвязи.

"Вы хорошо знаете, какая большая работа предшествовала сегодняшнему торжественному событию, в нее были вовлечены тысячи специалистов – инженеры, конструкторы, проектировщики со всей страны. И с поставленной задачей они успешно справились", – заявил российский президент в своей речи на церемонии открытия.

Он также подчеркнул, что серийный выпуск Aurus способен усилить присутствие российских автомашин на международном рынке и дать возможность нарастить экспорт высокотехнологичной продукции.

Автомобиль Aurus Senat
© Sputnik / Валерий Мельников
"Президентский седан" Aurus запустят в серийное производство

Производственные мощности завода рассчитаны на выпуск до 5000 автомобилей в год. Планируется, что в дальнейшем также на заводе в Елабуге будет налажено производство и внедорожников Aurus Komendant.

Научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом (НАМИ) разработал автомобиль Aurus, работающий на водородном топливе. Это единственная машина премиального класса, имеющая образец на водородном носителе, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров во время запуска серийного производства Aurus Senat.

"Aurus на сегодняшний день - это не фигура речи - единственный в мире (в своем классе), кто имеет разработанный лабораторный образец на водородном носителе", – сказал он.

Проект "Кортеж" (бренд Aurus) – это семейство автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник на единой модульной платформе. Он реализуется Научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом (НАМИ) при содействии группы Sollers и фонда Tawazun из ОАЭ. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей.

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