Фото: смех, слезы, капризы – курьезные встречи политиков с детьми

Общение с детьми не каждому политику дается легко: дети непосредственны и привыкли выражать свои чувства ярко и эмоционально. Вот это и приводит к различным курьезам.

Все мы родом из детства. Не составляют исключение и политики. И хоть детьми они были довольно давно, общаться с юными гражданами своих стран приходится каждому власть имущему.

Ведь не только взрослые, но и дети – это жители страны, о которой политикам нужно заботиться, думать о ее благополучии и процветании.

А с детьми и общаться надо по-особому. Шутить, кривляться, но и быть очень осторожным, чтобы не расстроить маленьких будущих избирателей.

Смотрите в нашей фотоподборке, какие забавные и курьезные случаи происходили во время встреч политиков с детьми.

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