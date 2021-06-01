Фото: когда политики были маленькими, а деревья - большими

Они тоже были детьми - будущие президенты, главы правительств и важные сановники, которых знает весь мир. Смотрите в фотоленте Sputnik детские и юношеские фотографии официальных лиц мировых держав.

Говорят, что по детским фото уже можно определить, многого ли достигнет человек в будущем. И в День защиты детей нам предоставляется замечательная возможность проверить эту гипотезу на практике.

Смотрим, вглядываемся, изучаем и... улыбаемся. Ведь дети есть дети!

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