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Фото: когда политики были маленькими, а деревья - большими

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© AFP 2021 / HO
Семья Джорджа Буша в Техасе во время фотографирования, 1948 год.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/06/01/34953350.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210601/34953901/Foto-kogda-politiki-byli-malenkimi.html

Они тоже были детьми - будущие президенты, главы правительств и важные сановники, которых знает весь мир. Смотрите в фотоленте Sputnik детские и юношеские фотографии официальных лиц мировых держав.

Говорят, что по детским фото уже можно определить, многого ли достигнет человек в будущем. И в День защиты детей нам предоставляется замечательная возможность проверить эту гипотезу на практике.

Смотрим, вглядываемся, изучаем и... улыбаемся. Ведь дети есть дети!

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