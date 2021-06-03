18:32 03 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.46
  • USD17.62
  • RUB0.24
  • RON4.36
  • UAH0.64
Поиск
Фото

Фото: жизнь на колесах – как отмечают всемирный день велосипеда

Получить короткую ссылку
5 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Anton Denisov
Участники пятого Всероссийского Велопарада в Москве.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/06/03/34977967.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210603/34978834/foto-zhizn-na-kolesakh-kak-otmechayut-vsemirnyy-den-velosipeda.html

Велосипед – это уже давно не роскошь и не средство передвижения, это образ жизни, объединяющий велолюбителей всего мира.

Хотя Всемирный день велосипеда, который ежегодно отмечается 3 июня, – праздник сравнительно молодой, отмечать его рады люди всех возрастов во всем мире.

Дорожный знак
© Sputnik / Mihai Caraus
Кишиневцам предлагают пересесть на велосипеды

Установлен он был Генеральной Ассамблеей ООН 12 апреля 2018 года, когда мир уже много лет использовал двухколесный транспорт.

Для кого-то велосипед – удобный транспорт, абсолютно экологически чистый, для других – надежный помощник в профессиональной деятельности, а для некоторых – средство для установки новых спортивных рекордов.

Смотрите в нашей фотоподборке, как люди катаются на велосипедах, украшают и усовершенствуют их и вообще идут с велосипедом по жизни.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Еще фотоленты

  • Президент России Владимир Путин в детстве
    Последнее обновление: 20:15 01.06.2021
    20:15 01.06.2021

    Когда политики были маленькими, а деревья - большими

    Они тоже были детьми - будущие президенты, главы правительств и важные сановники, которых знает весь мир. Смотрите в фотоленте Sputnik детские и юношеские фотографии официальных лиц мировых держав.

    177
    12
  • Последнее обновление: 10:47 01.06.2021
    10:47 01.06.2021

    Смех, слезы, капризы – курьезные встречи политиков с детьми

    Общение с детьми не каждому политику дается легко: дети непосредственны и привыкли выражать свои чувства ярко и эмоционально. Вот это и приводит к различным курьезам.

    127
    10
  • Последнее обновление: 06:30 01.06.2021
    06:30 01.06.2021

    Старт серийного производства автомобилей Aurus Senat

    На заводе в Елабуге запущено серийное производство российских автомобилей представительского класса Aurus.

    174
    12
  • Празднование Первого мая на набережной Спортивной гавани во Владивостоке
    Последнее обновление: 18:27 31.05.2021
    18:27 31.05.2021

    Лучшие фото Sputnik в мае 2021 года

    Нынешний май выдался необычным, и не только из-за все еще длящейся пандемии, но и по многим другим причинам. Свой непростой характер показала погода, в Европе определился победитель очередного Евровидения, в мире обострилась напряженность.

    414
    35

Главные темы

Орбита Sputnik


Columnists
Мультимедиа
Фото: жизнь на колесах – как отмечают всемирный день велосипеда
Iran: Massive fire erupts at Tehran refinery
Видео: пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Тегеране
Выходные с детьми обложка
Выходные с детьми: программа мероприятий в Кишиневе

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться