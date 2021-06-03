Фото: жизнь на колесах – как отмечают всемирный день велосипеда

Велосипед – это уже давно не роскошь и не средство передвижения, это образ жизни, объединяющий велолюбителей всего мира.

Хотя Всемирный день велосипеда, который ежегодно отмечается 3 июня, – праздник сравнительно молодой, отмечать его рады люди всех возрастов во всем мире.

Установлен он был Генеральной Ассамблеей ООН 12 апреля 2018 года, когда мир уже много лет использовал двухколесный транспорт.

Для кого-то велосипед – удобный транспорт, абсолютно экологически чистый, для других – надежный помощник в профессиональной деятельности, а для некоторых – средство для установки новых спортивных рекордов.

Смотрите в нашей фотоподборке, как люди катаются на велосипедах, украшают и усовершенствуют их и вообще идут с велосипедом по жизни.

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