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Фото: волшебный туман и улитки: победители конкурса "Самая красивая страна"

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Мосты, сопки, чайки и туманы — ассоциации, неразрывно связанные с Владивостоком. Из-за близости моря белая влажная дымка окутывает город в любое время суток. Туманы — одна из визитных карточек Владивостока. Когда последние весенние холода утром сменяются теплой солнечной погодой, с многочисленных сопок города очень часто можно наблюдать это казалось бы обычное, но такое каждый раз удивительное природное явление. Влажный воздух будто выползает из-за горизонта, чтобы с первыми лучами солнца встать стеной и спустя несколько минут снова рассеяться, обнаружив городские возвышенности, крыши домов и опоры мостов.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210604/34993597/foto-volshebnii-tuman-i-ylitki-pobediteli-konkursa-samaea-krasivaea-strana.html

Волшебный туман, мосты, удивительная природа и яркие эмоции: названы победители фотоконкурса РГО "Самая красивая страна".

Фотоконкурс дикой природы Русского географического общества "Самая красивая страна" впервые состоялся в 2015 году и сразу же стал один из самых масштабных.

Пара осликов останавливают автомобилиста, чтобы перекусить на кольцевой дороге дикой природы в государственном парке Касте, штат Южная Дакота
© AP Photo / David Zalubowski
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В первый год 25 тысяч участников прислали более 200 тысяч снимков. А за шесть лет истории фотоконкурса число присланных фотографий возросло до 510 тысяч. Принять участие в конкурсе может любой желающий независимо от места жительства, гражданства и возраста. Единственное условие – фотографии должны быть сделаны на территории России.

Победителей конкурса выбирает специальное жюри, премии присуждаются в нескольких номинациях. Sputnik дает возможность увидеть самые красивые снимки природы России, сделанные талантливыми фотографами из разных стран.

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