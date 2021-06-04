Фото: волшебный туман и улитки: победители конкурса "Самая красивая страна"

Фотоконкурс дикой природы Русского географического общества "Самая красивая страна" впервые состоялся в 2015 году и сразу же стал один из самых масштабных.

В первый год 25 тысяч участников прислали более 200 тысяч снимков. А за шесть лет истории фотоконкурса число присланных фотографий возросло до 510 тысяч. Принять участие в конкурсе может любой желающий независимо от места жительства, гражданства и возраста. Единственное условие – фотографии должны быть сделаны на территории России.

Победителей конкурса выбирает специальное жюри, премии присуждаются в нескольких номинациях. Sputnik дает возможность увидеть самые красивые снимки природы России, сделанные талантливыми фотографами из разных стран.

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