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Фото: самые яркие фото недели с 29 мая по 4 июня

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© AFP 2021 / Bart Maat / ANP
Мужчина смотрит на студенток в красном нижнем белье, протестующих на площади Плейн, в центре старого города Гааги.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/06/04/34996076.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210605/34997631/Foto-samye-yarkie-foto-nedeli-s-29-maya-po-4-iyunya.html

Смотрите в фотоленте Sputnik самые яркие, курьезные, необычные и интересные мгновения минувшей семидневки.

© AFP 2021 / Saul Loeb
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Играй, спасай, протестуй - таким мог быть девиз фотоподборки минувшей недели. В объектив фотографов попали, к слову, не только протесты (к сожалению или нет, но митинги по всему миру - дело обычное), но и ситуации, которые не назовешь рядовыми.

Напимер, провал грунта на поле в Мексике. Диаметр образовавшейся ямы, кстати, - 60 метров, а глубина - 20! И, кстати, на этом участке был построен дом, жившую в нем семью эвакуировали. Но причины происшествия пока не выяснены.

Будет на что посмотреть в ленте и любителям животных, и тем, кто без ума от спорта. 

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