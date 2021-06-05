Фото: самые яркие фото недели с 29 мая по 4 июня

Играй, спасай, протестуй - таким мог быть девиз фотоподборки минувшей недели. В объектив фотографов попали, к слову, не только протесты (к сожалению или нет, но митинги по всему миру - дело обычное), но и ситуации, которые не назовешь рядовыми.

Напимер, провал грунта на поле в Мексике. Диаметр образовавшейся ямы, кстати, - 60 метров, а глубина - 20! И, кстати, на этом участке был построен дом, жившую в нем семью эвакуировали. Но причины происшествия пока не выяснены.

Будет на что посмотреть в ленте и любителям животных, и тем, кто без ума от спорта.

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