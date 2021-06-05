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Фото: не только Надя Шевелева: актрисе Барбаре Брыльске исполняется 80 лет

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Польская и советская актриса Барбара Брыльска в фильме Ежи Кавалеровича "Фараон", 1965 год.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/06/04/35000335.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210605/35001284/foto-ne-toliko-nadea-sheveleva-aktrie-barbare-brilske-ispolneaetsea-80-let.html

В свои 80 лет Барбара Брыльска до сих пор является эталоном элегантности и женственности, демонстрируя всем, что у возраст может украшать.

В субботу день рождения отмечает одна из самых узнаваемых советских актрис родом из Польши - Барбара Брыльска. 5 июня ей исполняется 80 лет.

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Пани Брыльска хорошо знакома телезрителям всего постсоветского пространства благодаря роли Нади Шевелевой в знаменитой новогодней комедии "Ирония судьбы, или С легким паром!". Именно эта роль в 1976 году сделала ее самой популярной актрисой в СССР и лауреатом Государственной премии. 

Актриса много снималась в Болгарии, ГДР, Чехословакии, Югославии, ее фильмография насчитывает десятки фильмов, которые полюбились миллионам телезрителей. В свои 80 лет Барбара Брыльска до сих пор является эталоном элегантности и женственности, демонстрируя всем, что и возраст может украшать.

В день рождения звезды Sputnik собрал самые интересные и яркие фотографии разных лет Барбары Брыльской.

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