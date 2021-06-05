Фото: не только Надя Шевелева: актрисе Барбаре Брыльске исполняется 80 лет

В свои 80 лет Барбара Брыльска до сих пор является эталоном элегантности и женственности, демонстрируя всем, что у возраст может украшать.

В субботу день рождения отмечает одна из самых узнаваемых советских актрис родом из Польши - Барбара Брыльска. 5 июня ей исполняется 80 лет.

Пани Брыльска хорошо знакома телезрителям всего постсоветского пространства благодаря роли Нади Шевелевой в знаменитой новогодней комедии "Ирония судьбы, или С легким паром!". Именно эта роль в 1976 году сделала ее самой популярной актрисой в СССР и лауреатом Государственной премии.

Актриса много снималась в Болгарии, ГДР, Чехословакии, Югославии, ее фильмография насчитывает десятки фильмов, которые полюбились миллионам телезрителей. В свои 80 лет Барбара Брыльска до сих пор является эталоном элегантности и женственности, демонстрируя всем, что и возраст может украшать.

В день рождения звезды Sputnik собрал самые интересные и яркие фотографии разных лет Барбары Брыльской.

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