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Фото: самые яркие моменты дня детей в Кишиневе

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  • День детей в центре Кишинева
  • Праздничный троллейбус для экскурсий
  • Дети получили возможность показать свои таланты
  • Яркий троллейбус, разрисованный малышами
  • Сегодня можно все!
  • В центре Кишинева организовали пространство для празднования дня детей
  • Ребята получили возможность разрисовать троллейбус
  • Концерты и выступления в честь праздника
  • Счастливые дети - наше будущее!
  • В каждом секторе Кишинева были организованы различные творческие мероприятия.
  • Face art в честь праздника
  • Сценки с любимыми детскими персонажами
  • В этот день были организованы яркие выступления
  • Тематические украшения к празднику
  • Баловство в фонтане - лучшее летнее развлечение!
  • Концерт популярных молдавских исполнителей в честь праздника
© Sputnik / Mihai Caraus
День детей в центре Кишинева
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/06/05/35010192.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210605/35011163/Foto-samye-yarkie-momenty-dnya-detey-v-Kishineve.html

Для детей были организованы музыкальные концерты, конкурсы, художественные выставки, шоу с мыльными пузырями и воздушными шарами. 

В Кишиневе проходят мероприятия, посвященные празднованию Международного дня защиты детей. Столичные власти из-за плохой погоды 1 июня перенесли праздничную программу в городе на 5 июня. Культурно-развлекательные мероприятия проходят во всех районах Кишинева.

День детей в Кишиневе: разрисованный троллейбус, концерты и выставки - видео
© Sputnik / Evghenii Panasenco
День детей в Кишиневе: разрисованный троллейбус, концерты и выставки - видео

В каждом секторе столицы были организованы мероприятия для детей. У ребят была возможность поучаствовать в нескольких мастер-классах, где они лепили фигурки из пластилина и полимерной глины. Были организованы музыкальные концерты, конкурсы, художественные выставки, шоу с мыльными пузырями и воздушными шарами. 

Для детей организовали не только концерт, но и экскурсию. Примар Кишинева Ион Чебан рассказал, что на площади Великого национального собрания ребята бесплатно проедутся на туристическом троллейбусе по улицам столицы.

"Во время поездки детей будет сопровождать гид, который расскажет о самых важных туристических достопримечательностях города. Экскурсия интересная и познавательная, у ребят будет возможность открыть для себя небольшую часть города и пообщаться друг с другом", – рассказал Чебан.

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Фото: самые яркие моменты дня детей в Кишиневе
День детей в Кишиневе: разрисованный троллейбус, концерты и выставки - видео
День детей в Кишиневе: разрисованный троллейбус, концерты и выставки - видео
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Выходные с детьми: программа мероприятий в Кишиневе

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