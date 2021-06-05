Фото: самые яркие моменты дня детей в Кишиневе

Для детей были организованы музыкальные концерты, конкурсы, художественные выставки, шоу с мыльными пузырями и воздушными шарами.

В Кишиневе проходят мероприятия, посвященные празднованию Международного дня защиты детей. Столичные власти из-за плохой погоды 1 июня перенесли праздничную программу в городе на 5 июня. Культурно-развлекательные мероприятия проходят во всех районах Кишинева.

В каждом секторе столицы были организованы мероприятия для детей. У ребят была возможность поучаствовать в нескольких мастер-классах, где они лепили фигурки из пластилина и полимерной глины. Были организованы музыкальные концерты, конкурсы, художественные выставки, шоу с мыльными пузырями и воздушными шарами.

Для детей организовали не только концерт, но и экскурсию. Примар Кишинева Ион Чебан рассказал, что на площади Великого национального собрания ребята бесплатно проедутся на туристическом троллейбусе по улицам столицы.

"Во время поездки детей будет сопровождать гид, который расскажет о самых важных туристических достопримечательностях города. Экскурсия интересная и познавательная, у ребят будет возможность открыть для себя небольшую часть города и пообщаться друг с другом", – рассказал Чебан.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova