Фото: ярмарка местных производителей в Кишиневе

В кишиневском парке "Алунелул" в эти выходные проходит фермерская ярмарка, где местные производители предлагают покупателям товары на любой вкус – от сезонных овощей и фруктов до изделий ручной работы – традиционной керамики и даже декоративных предметов.
В ярмарке принимают участие десятки отечественных производителей из разных уголков страны.
"Сезонные фрукты и овощи, пчелиный мед, сыры, выпечка, сласти, колбасы, вина и многие другие продукты можно найти на ярмарке", – рассказала Sputnik организатор подобных мероприятий Диана Круду.
По ее словам, ярмарка проводится с соблюдением всех противоэпидемиологических мер. В следующий раз ярмарка пройдет на этом же месте 19-20 июня.
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