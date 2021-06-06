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Фото: ярмарка местных производителей в Кишиневе

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  • Покупатели выбирают мед на фермерской ярмарке
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  • Эко продукция для детей - одна из самых популярных
  • Заинтересованные покупатели на фермерской ярмарке
  • Хорошая погода весь день радовала посетителей и участников ярмарки
© Sputnik / Mihai Caraus
Ярмарка местных производителей
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/06/05/35011497.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210606/35011967/Foto-yarmarka-mestnykh-proizvoditeley-v-Kishineve.html

В ярмарке принимают участие десятки отечественных производителей из разных уголков страны. Наибольшим спросом пользуются сезонные фрукты, овощи, зелень, мед и орехи.

В кишиневском парке "Алунелул" в эти выходные проходит фермерская ярмарка, где местные производители предлагают покупателям товары на любой вкус – от сезонных овощей и фруктов до изделий ручной работы – традиционной керамики и даже декоративных предметов.

В ярмарке принимают участие десятки отечественных производителей из разных уголков страны. 

"Сезонные фрукты и овощи, пчелиный мед, сыры, выпечка, сласти, колбасы, вина и многие другие продукты можно найти на ярмарке", – рассказала Sputnik организатор подобных мероприятий Диана Круду.

По ее словам, ярмарка проводится с соблюдением всех противоэпидемиологических мер. В следующий раз ярмарка пройдет на этом же месте 19-20 июня.

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