Фото: экологическая катастрофа в Турции – Мраморное море покрылось слизью

Что это – экологическая катастрофа или привычное природное явление? В конце минувшей недели напоминающее гель вещество было обнаружено на поверхности Мраморного моря в районе Стамбула.

Подобное явление в последнее время все чаще фиксируют на берегах моря, а впервые его появление было задокументировано в 2007 году. Причиной появления слизи экологи называют чрезмерное распространение фитопланктона и утверждают, что возникать она будет все чаще из-за глобального потепления.

Однако, в этом году эксперты сходятся во мнении, что масштабы покрытия моря слизью как никогда велики: ее следы также обнаружены и в глубине вод.

"Мы раньше не встречали этого явления в таких масштабах", — заявил директор Ближневосточного технического университета Турции (ODTU) Барыш Салихоглу.

Исследовательское судно университета Bilim-2 с 15 учеными на борту оперативно приступило к исследованию, результаты которого передадут в Министерство окружающей среды Турции. Предполагается, что миссия продлится примерно неделю.

По словам Салихоглу, значительный вклад в формирование слизи в море вносят также неочищенные стоки с промышленных предприятий, попадающие в море из рек. Уровень соли, как отметил исследователь, нужно сократить наполовину, тогда кислород в морской воде восстановится через пять-шесть лет. Ученые также предложили министерству заняться улучшением очистных станций в пяти районах Стамбула, где море наиболее загрязненное.

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