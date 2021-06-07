21:32 07 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.38
  • USD17.66
  • RUB0.24
  • RON4.34
  • UAH0.65
Поиск
Фото

Фото: экологическая катастрофа в Турции – Мраморное море покрылось слизью

Получить короткую ссылку
68 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© AFP 2021 / Yasin Akgul
Морская слизь, похожая на гель, распространилась на поверхности Мраморного моря, а также в глубине вод.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/06/07/35026122.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210607/35026785/foto-ekologicheskaya-katastrofa-v-turkey-mramornoe-more-pokrylos-slizyu.html

Мраморное море в районе Стамбула покрылось густой слизью, а уровень кислорода в воде серьезно снизился.

Что это – экологическая катастрофа или привычное природное явление? В конце минувшей недели напоминающее гель вещество было обнаружено на поверхности Мраморного моря в районе Стамбула.

Токсичная пена на реке Тейте в Сан-Паулу
© Ruptly
Токсичная пена на реке Тейте в Сан-Паулу

Подобное явление в последнее время все чаще фиксируют на берегах моря, а впервые его появление было задокументировано в 2007 году. Причиной появления слизи экологи называют чрезмерное распространение фитопланктона и утверждают, что возникать она будет все чаще из-за глобального потепления.

Однако, в этом году эксперты сходятся во мнении, что масштабы покрытия моря слизью как никогда велики: ее следы также обнаружены и в глубине вод.

"Мы раньше не встречали этого явления в таких масштабах", — заявил директор Ближневосточного технического университета Турции (ODTU) Барыш Салихоглу.

Исследовательское судно университета Bilim-2 с 15 учеными на борту оперативно приступило к исследованию, результаты которого передадут в Министерство окружающей среды Турции. Предполагается, что миссия продлится примерно неделю.

По словам Салихоглу, значительный вклад в формирование слизи в море вносят также неочищенные стоки с промышленных предприятий, попадающие в море из рек. Уровень соли, как отметил исследователь, нужно сократить наполовину, тогда кислород в морской воде восстановится через пять-шесть лет. Ученые также предложили министерству заняться улучшением очистных станций в пяти районах Стамбула, где море наиболее загрязненное.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik


Columnists
Мультимедиа
Глиняные кувшины от молдавских умельцев
Фото: ярмарка местных производителей в Кишиневе
France: 77th anniversary of Normandy landings celebrated with Patrouille de France air show
Видео: во Франции прошло авиашоу в честь годовщины высадки в Нормандии
Молдова vs Европа
Молдова vs Евросоюз: цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться